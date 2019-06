Algérie: Saison estivale 2019 - 2e caravane touristique au profit des jeunes fin juin

Alger — Une deuxième (2) caravane touristique, au titre de la saison estivale 2019, sera lancée, fin juin courant, au profit de 1600 jeunes de différentes communes de la capitale, a appris l'APS, jeudi, auprès d'une source de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) d'Alger.

Le chef de service du Mouvement associatif à la DJS d'Alger, Mohamed Saad a précisé, dans une déclaration à l'APS, que le programme de la saison estivale 2019 inclurait également une autre caravane touristique, au profit de 1600 jeunes, qui prendra le départ le 29 juin courant vers cinq destinations, à savoir : Tlemcen, Ain T'mouchent, Oran, Tipasa et Jijel.

Dans le cadre du Plan Bleu, un programme a été tracé comprenant l'organisation de sorties à la plage, à compter du 1er juillet, au profit de 45.000 personnes (enfants et familles) des différentes communes de la capitale, notamment dans les plages d'El Kadous, de Khelloufi et d'Azur Plage, ainsi qu'à la plage de Sidi Feredj où sont prévus des jeux pour quelques 15.000 personnes.

Pour animer ces sorties notamment en fin de semaine, plusieurs activités sont au programme tels que le concours de la plage la plus propre, des ateliers d'arts plastiques, des animations artistiques et musicales.

Aussi, les maisons de jeunes, au nombre de 70, prévoient des activités de divertissement au profit d'environ 70.000 participants, a indiqué M. Saad, prévoyant que les animations qui seront organisées dans les différentes piscines attirent pas moins de 90.000 estivants.

Selon M. Saad, la DJS organisera également quatre (4) concours au profit de 10.000 personnes à partir du 16 juin courant jusqu'au 10 août prochain.

Pour ce qui est de la nature de ces concours, l'intervenant a indiqué qu'ils concernent plusieurs domaines. Le premier concours de cette saison sera organisé dimanche prochain et consiste en la 5e édition du concours des jeunes talents qui s'étalera jusqu'au 30 juin et comprendra 100 candidats. Les festivités de cette manifestation se dérouleront au Centre culturel d'Hussein Dey et à la salle Ibn Khaldoun, avant la clôture des festivités à la piscine communale de Birtouta.

Il est également question de l'organisation du salon de wilaya des activités pour jeunes incluant différents concours culturels, scientifiques et de loisirs, avant les festivités célébrant les fêtes de l'indépendance et de la jeunesse. Ce salon sera ouvert au grand public, toutes franges confondues de la société. 5.000 participants prendront part à cette édition prévue à la promenade des Sablettes.

Les piscines des Eucalyptus, des Annassers, de Bir Mourad Raïs, de Birtouta et de Belouizdad abriteront le concours "Jeux sans frontières" consacré aux jeux de plages, durant la période allant du 10 juillet au 10 août. Ce concours concernera 3.000 adhérents aux établissements de jeunes et les clubs sportifs (60 établissements et 110 clubs sportifs).

1.000 adhérents aux établissements de jeunes répartis à travers la wilaya d'Alger participeront au concours de "la coupe de Beach soccer". La plage des Sablettes a été choisie pour l'abriter cette année du 1er au 10 août prochain, selon la même source.