Algérie: El Tarf - Sortie récréative pour 120 élèves à la forêt du lac Tonga

El Tarf — Cent vingt (120) élèves, issus des premier et second cycles de l'enseignement, ont été conviés, jeudi, par les services de l'environnement de la wilaya d'El Tarf, à une sortie récréative et de sensibilisation à l'écologie, au niveau de la forêt du lac Tonga, relevant de la daïra d'El Kala.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de journée mondiale de l'environnement, coïncidant avec le 05 juin de chaque année, cette sortie-animation, ciblant des jeunes écoliers, âgés de 6 à 14 ans et adhérents dans les différents clubs verts et associations dédiées à la préservation de l'environnement a été marquée par des jeux ludiques et éducatifs destinés à mieux protéger l'écologie et à valoriser et pérenniser les produits de la forêt.

Des actions allant dans le sens d'une meilleure connaissance des paysages de cette région et de sa niche écologique abritant une opulence naturelle en végétaux et animaux qu'il convient de protéger ont été proposées à ces enfants, a déclaré le directeur local de l'environnement, Noureddine Chouali.

Ces activités ludiques et éducatives ont porté essentiellement, selon le même responsable, sur des dessins et autres concours de coloriage ainsi que d'une campagne "symbolique" de nettoyage d'une partie de cette forêt et un cours consacré aux gestes à adopter pour préserver cette richesse naturelle et à l'utilité du processus de recyclage de produits divers.

Cette sortie en plein air a été aussi l'occasion pour encourager ceux qui se sont distingués en leur distribuant des cadeaux symboliques, dans une ambiance bon enfant.

Placé sous le slogan "le combat de la pollution atmosphérique", la journée mondiale de l'environnement a été également marquée par des portes-ouvertes consacrées à divers aspects liés à la flore et la faune ainsi qu'aux produits dont a fait don dame nature aux citoyens de cette wilaya côtière et frontalière organisées, à la bibliothèque principale de la lecture publique Françoise Louise dite Mabrouka Belgacem, en présence du chef de l'exécutif.

Les stands, chargés de différents échantillons de produits floristiques tels que l'huile de lentisque, les herbes médicinales et les nouvelles confitures à base de fruit du myrte, jusque-là méconnue dans cette région ont attiré les visiteurs qui se sont aussi intéressés aux plantes, joliment exposés, par des fleuristes, ainsi qu'aux ouvrages d'art, confectionnés à partir de déchets (cornes de vaches et mouton, cartons, feuilles).

L'atelier de dessin et coloriage, aménagé au beau milieu du hall de la bibliothèque, a été l'autre curiosité des visiteurs qui ont eu à suivre le travail des artistes en herbe, heureux de dévoiler leur savoir-faire et leurs contributions à la préservation du potentiel naturel de cette région.

La wilaya d'El Tarf compte un littoral s'étendant sur 90 km et pas moins de 62% de superficie forestière, soit 179,031 hectares et des milieux naturels riches et diversifiés représentés par 5 écosystèmes (marin, terrestre, lacustre, palustre et dunaire) qui nécessitent protection et valorisation pour un écotourisme rentable et perpétuel.