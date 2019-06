Algérie: Foire internationale d'Alger - Ouverture mardi avec la participation de 15 pays

Alger — Plus de 500 opérateurs économiques nationaux et étrangers issus de plus de 15 pays prendront part à partir de mardi prochain à la 52ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), a-t-on appris jeudi auprès du P-dg de la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), Tayeb Zitouni.

Placée sous le thème "Algérie: diversification économique et opportunités de partenariat en perspective ", cette édition de la FIA 2019 se tiendra du 18 au 23 juin courant au Palais des expositions à Alger avec les 15 pays participants comme invités d'honneur, a précisé M. Zitouni à l'APS.

"Une nouvelle vision du statut d'invité d'honneur de la FIA sera mise au point l'année prochaine et pour cette 52ème édition tous les pays participants sans exception seront des invités d'honneur", a-t-il tenu à préciser.

Il a indiqué que parmi les 501 opérateurs nationaux et étrangers participants, il y a 361 opérateurs nationaux et 140 étrangers, ajoutant que les pays participants sont comme suit: L'Allemagne, la Turquie, la France, la Tunisie, la Syrie, le Soudan, les Etats Unis d'Amériques, Cuba, le Brésil, la Chine, l'Indonésie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ethiopie et le Mali.

La participation étrangère à titre individuel regroupera, quant à elle, un nombre de firmes provenant d'Italie, de la République Tchéque, d'Allemagne, du Pakistan, de la France, de la Tunisie et de l'Egypte, selon le même responsable.

S'agissant de la superficie globale des stands nationaux et étrangers réservés lors de cette FIA, elle s'étend sur près de 22.046 m2 dont 19.880 m2 seront dédiés aux exposants nationaux, et 2.090 m2 aux exposants étrangers, a ajouté M. Zitouni.

Un programme d'animation économique en marge de la FIA

Un programme d'animation économique appelé " les après-midi de la FIA " touchant divers aspects de l'économie se déroulera en marge de la manifestation de la FIA, les 19,20 et 22 juin et durant lequel des conférences et plusieurs thématiques seront présentées par des experts.

"Il y a parmi ces thématiques "l'internationalisation des Startups algériennes : challenges et objectifs", "La stratégie nationale de la promotion des exportations hors hydrocarbure et les perspectives de la zone de libre-échange africaine ZLECAF ainsi que d'autres thématiques en relation avec le monde économique", a indiqué le responsable.

Une tombola sera, également organisée à l'occasion de cette 52ème édition de la FIA, a annoncé M. Zitouni assurant que beaucoup de cadeaux intéressants attendent les visiteurs de la FIA.

S'agissant des horaires d'ouverture de la FIA , ils seront comme suit: de 11h00 à 19h00du 18 au 23 juin sauf le Samedi ou il sera organisé une soirée jusqu'à 21h00.