Algérie: Journée de volontariat samedi pour le nettoiement des forêts d'Alger

- Une journée de volontariat et de sensibilisation sera organisée samedi prochain, pour procéder au nettoiement des forêts d'Alger des différents déchets et résidus qui les envahissent, et ce avec la participation d'agents forestiers et de centaines de membres d'associations de protection de l'environnement ainsi que des citoyens, a-t-on appris mercredi auprès d'un responsable à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de la communication auprès de la même direction, Imene Saidi a indiqué "qu'une journée de volontariat sera organisée samedi prochain (15 juin 2019) pour procéder au nettoiement de plusieurs sites forestiers d'Alger, à l'instar des forêts de Bainem, Bouchaoui, Kheloufi, Beni Merad, Beaulieu, La femme sauvage et d'autres, et ce dans le cadre des campagnes de sensibilisation coïncidant avec le lancement de la saison estivale et de l'activation du plan de lutte contre les incendies et feux de forêts à Alger, afin d'offrir aux citoyens des espaces propres et sécurisés, outre l'organisation d'une campagne de sensibilisation.

Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette journée de sensibilisation, organisée en collaboration avec plusieurs entreprises publiques de la wilaya concernées par la protection de l'environnement, à l'image de Netcom, Extranet, Asrout et l'Entreprise de Génie rural, afin de ramasser les déchets laissés par certains citoyens au niveau des forêts, qui abiment la nature et portent atteinte à la flore et à la faune, a ajouté la même responsable.

Cette opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts de la wilaya visant la protection de l'environnement et des espaces forestiers contre les incendies notamment durant la saison estivale, permettra de nettoyer les pistes, passages et bordures de routes des déchets, notamment des bouteilles en plastique et en verre, et ce dans le cadre de l'ancrage de la culture de la protection de l'environnement au sein de la société, a-t-elle estimé, regrettant le fait que "la négligence et l'inconscience de certains citoyens qui laissent leurs déchets et restes de nourriture dans les forêts soient souvent à l'origine des incendies" qui ravagent annuellement les forêts.

Dix (10) procès-verbaux d'infraction ont été dressés en 2018 pour atteinte à la faune et à la flore, abattage d'arbres et braconnage d'espaces animales protégées dans la wilaya d'Alger et constructions illicites au niveau des sites forestiers, et ce dans le cadre de l'application de la loi 12/84 relative à la protection de la faune et de la flore.

Durant la même année, deux (2) constructions en cours de réalisation ont été démolies au niveau des forêts du 19 juin à Bainem et de la forêt de Beni Merad (Bordj El Kiffane), outre l'enregistrement de quatre (4) tentatives de construction anarchique.

Les opérations de démolition ont été menées suite aux infractions constatées et aux proces verbaux dressés dans le cadre de la luttre contre les constructions illicites notamment dans les sites forestiers.

La wilaya d'Alger recèle plus de 5.000 ha de forêts réparties sur 113 sites forestiers dont la majorité se trouve dans le tissu urbain.

La superficie des grandes forêts de la capitale comme celles de Maqtaa Kheira, Bouchaoui, Bouzareah, Ben Aknoun, Bainem et du 19 juin varie entre 300 et 600 ha.