Algérie: Vulgarisation de l'expérience "Dar Essabil" au niveau des mosquées d'Alger

Alger — L'expérience de "Dar Essabil" installée l'année écoulée dans une mosquée à Zéralda pour l'accueil des malades et garde-malades, sera vulgarisée à travers nombre de mosquées d'Alger, a indiqué le Directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger.

L'expérience de "Dar Essabil" installée l'année dernière au niveau de la Mosquée "Othman Ibn Affan" à Zéralda, a connu "un franc succès" et a contribué à assister les malades et garde-malades en déplacement vers les hôpitaux d'Alger, a précisé à l'APS M. Zohir Boudraa, ajoutant que "cette initiative traduit les valeurs de solidarité et d'entraide et met en avant le rôle joué par les mosquées".

"Actuellement, nous envisageons d'installer 'Dar Essabil' au niveau d'une des mosquées jouxtant l'hôpital Salim Zmirli à El Harrach", a fait savoir le responsable, annonçant que la mosquée Omar Ibn El Khattab (Alger-centre) proche de l'hôpital Mustapha Pacha sera dotée, à son tour, d'une telle structure.

A rappeler que la commission des affaires sociales, culturelles, religieuses et de la jeunesse et des sports d'Alger avait appelé l'année passée à l'ouverture de dortoirs dans toutes les mosquées d'Alger, notamment celles proches des établissements hospitaliers et à la vulgarisation de l'initiative "Dar Essabil" de Zéralda.

Première du genre, "Dar Essabil" de la Mosquée "Othman Ibn Affan" dispose de toutes les commodités à même de garantir un bon accueil à ses pensionnaires, outre un service de restauration.