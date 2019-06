Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Mémoires de Lucy" de Duval Moukoueri Gambou

Préfacé par Danièle Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Sounga, le roman publié en avril aux éditions Renaissance africaine est un récit consacré à la femme africaine actuelle.

« Incapable d'imaginer que sous la condition de femme, nous sommes aussi des êtres visibles, vivants, intelligents, pensants, capables de faire souvent bien mieux que certains mâles », lit-on à la page 171.

Ce cri d'indignation de l'héroïne contre le mépris de certains hommes à l'endroit des femmes est la clé de lecture du roman écrit de la main d'un homme, au nom du profond respect que l'on doit aux femmes, gardiennes de la vie.

Sous-titré "Le combat d'une vie", "Mémoires de Lucy" est un roman de mœurs qui présente le portrait de la femme noire aux prises avec les pesanteurs d'une société machiste. Le sort de l'Africaine en Occident tout comme en Afrique demeure presque le même. Tel est l'imaginaire transparaissant à travers cette trame romanesque.

Pierluche prénommée Lucy, ce dernier nom évocateur de la mère de l'humanité ou de la lumière pour les latinistes, présage un monde où femmes et hommes seront effectivement égaux en dignité et devant la loi.

Lucy est une innocente petite fille avec une peau plus éclaircie que celle des siens. Elle grandit dans un milieu rustique, en symbiose de beauté avec ce paysage tropical qui l'entoure. Cependant, dans cette même société, l'image de la femme est infériorisée. Le cours de la vie est tranquille jusqu'au jour où elle voit sa meilleure amie arrachée à l'existence à cause de l'excision, une pratique traumatisante dont les victimes sont chiffrées à « plus de 60 000 femmes dans le monde » (P.40).

Lucy s'échappe de la mutilation, malgré l'intransigeance paternelle, et prend refuge dans un monastère tenu par les pères Blancs. Déguisée en garçonnet, elle traversera l'Afrique en suivant un itinéraire dangereux qui la conduira jusqu'à Marseille. Dans ce long périple, elle fait l'expérience amer de la domination masculine, à chaque fois que quelques sados démasquent son subterfuge.

Les multiples intrigues liées à ce voyage feront découvrir aux lecteurs les comportements, bienveillants ou exécrables, des femmes et des hommes actuels, vivant dans les différents pays, africains et occidentaux, où l'héroïne séjourne. Comme pour inspirer l'optimisme chez toutes les femmes en quête de légitime liberté, le dénouement de ce roman montre une jeune femme émancipée et décomplexée, aux avant-gardes de la lutte féministe.

"Mémoires de Lucy", avec ses deux cent soixante-dix pages, est un écrit original qui mérite d'être classé parmi les chefs-d'œuvre de la littérature congolaise. Les réalités et les sujets évoqués dans ce roman sont à la fois endogènes et universels.

A propos, Danièle Sassou Nguesso déclare dans la préface : « "Mémoire de Lucy" est un cri assourdissant qui fait écho à "Me too" aux Etats-Unis, "balance ton porc" en France ou encore "Masaktach" (« je ne me tais pas ») au Maroc, avec l'espoir de réveiller les consciences en Afrique subsaharienne, rendant hommage aux victimes meurtries et réduites en silence dans de nombreuses contrées africaines. (... ) De voir un jeune homme consacrer avec brio, tout un roman de tribulations d'une femme qui nous révèle sa force malgré les difficultés rencontrées, me permet d'espérer que les graines semées en faveur de l'égalité femme-homme connaîtront bel et bien un printemps, pour toutes ces générations qui n'acceptent pas qu'on leur ôte tout espoir de changer le monde ».

Natif de Nkayi, en République du Congo, le 4 novembre 1997, Duval Moukoueri Gambou est lauréat du concours d'art oratoire le maître du verbe 2017. Il est aussi l'auteur de la pièce de théâtre "La croix de mon continent", aux éditions Renaissance africaine, en 2018.