Cote d'Ivoire: Automobile/Toyota RAV4 - Un nouveau modèle désormais sur les routes ivoiriennes

C'est dans une ambiance des grands jours que Cfao Motors Côte d'Ivoire a dévoilé le nouveau Toyota RAV4.

A cette occasion, le public a pu apprécier, dans le showroom de Cfao Motors, au Rond-point du Chu de Treichville, ce nouveau modèle. Qui se distingue par ses courbes raffinées, robustes et uniques. Elle a été conçue pour optimiser la technologie, la sécurité et le confort de la conduite.

Cette soirée de lancement s'est déroulée en présence de nombreux invités et partenaires économiques de la Compagnie. Et celle des premier responsables, à savoir, le Président-Directeur Général de CFAO Motors Côte d'Ivoire, Monsieur Edouard ROCHET et du Directeur des Opérations de Toyota Côte d'Ivoire, Monsieur Pascal ERMGODTS.

La marque a saisi cette occasion pour mettre en avant les véhicules de marque HINO, de la filiale du groupe Toyota.

Conçue pour toutes les routes et toutes les villes, la nouvelle RAV4 est dotée d'un signal esthétique puissant. Elle se distingue par son intérieur à la mesure du client. Outre plus de la rigidité du châssis et du champ visuel du conducteur qui ont été encore améliorés. Avec ce véhicule, c'est un maximum de confort pour chaque passager.