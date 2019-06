Togo: Les acteurs s'engagent pour mise en œuvre effective des conventions 102 et 189 de l'OIT

Une trentaine de responsables des organisations membres du Réseau national multi acteurs de protection sociale du Togo (RNMAPS-TOGO) suivent depuis ce jeudi 13 juin 2019 à Lomé, une formation sur le contenu de la convention 102 de l'OIT qui concerne les Normes Minimum de sécurité sociale et de la convention 189 de l'OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Cette rencontre de deux jours, permettra à ces représentants techniques des organisations membres du RNMAPS-Togo d'être désormais capables de défendre les contenus de ces conventions et mener des actions politiques pour leur ratification et leur mise en œuvre effective au Togo.

Selon le point focal du RNMAPS-TOGO, Niwa Soulima, les cibles de ces conventions sont jusqu'ici exclues ou non couvertes par les mécanismes de protection sociale en cours au Togo.

Ainsi, poursuit-il, les participants au cours de cette rencontre, auront à mettre en évidence les points de la convention 102 de l'OIT mal ou non appliqués au Togo, les contradictions, obstacles et enjeux à la ratification et à la mise en application de ces conventions dans le contexte du Togo, dégager des recommandations pour faciliter la ratification et une mise en application effective des conventions.

« Nous pourrons ainsi contribuer au plan national à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des politiques de protection sociale et de mener des actions de plaidoyer pour la jouissance effective des mesures prises en faveur des groupes cibles », a fait savoir le point focal.

Par ailleurs, Niwa Soulima a souligné que le RNMAPS-Togo travaille pour permettre à toutes les couches de la population d'avoir accès à un travail décent.

Placé sous le thème, « L'OIT et le travail décent:Ensemble pour une protection sociale plus inclusive et appropriée au Togo », plusieurs thématiques vont être abordées au cours de cette rencontre, entre autres, la vision et le mandat de l'OIT en matière de sécurité sociale et de travail décent, la communication sur l'analyse et l'état de la mise en application de la convention 102 de l'OIT au Togo, la présentation des difficultés de mise en application des dispositions de la convention au Togo.

La convention 102 de l'OIT qui définit les paramètres fondamentaux de la sécurité sociale dont le seul objectif est d'assurer aux bénéficiaires et à leurs familles des conditions de vie saines et décentes tout au long de l'éventualité couverte, a été ratifiée par le Togo mais la mise en application de cette convention rencontre plusieurs difficultés. La convention 189 concerne les travailleuses et travailleurs domestiques.