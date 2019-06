Maroc: Festival Gnaoua et Musiques du monde - Les maâlams Bekkas et Hakmoun transporteront le public entre fusion et énergie contemporaine

Le 21 juin courant sur la scène Moulay Hassan

Les deux maâlems à la carrière internationale Majid Bekkas et Hassan Hakmoun transporteront le public de la 22è édition du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, prévue du 20 au 23 juin à la ville des Alizés, dans un monde où fusion et énergie contemporaine s'entremêlent pour donner une dimension singulière à l'art gnaoui. Talentueux multi-instrumentiste, attaché à la tradition et en même temps très ouvert sur d'autres cultures musicales, Majid Bekkas se produira, le 21 juin, sur la scène Moulay Hassan pour présenter le projet Afro Gnaoua Jazz Ensemble, fruit d'une longue collaboration musicale et humaine, avec notamment l'ambassadeur du balafon africain, le Malien Aly Keita, font savoir les organisateurs dans un communiqué. Le bassiste Childo Thomas du Mozambique, qu'on voit souvent au côté du pianiste cubain Omar Sosa, le saxophoniste et flûtiste belge Manuel Hermia, et le talentueux percussionniste marocain Amine El Bliha seront également de la partie. Le tout sera swingué par les crotales de la famille Chaouki (Gnaoua de Rabat).

Brasseur des rythmes, auteur de nombreuses collaborations avec les différents grands jazzmen (Archie Shepp, Joachim Kuhn ... ), Bekkas transportera les mélomanes au cœur de la fusion de la musique traditionnelle gnaouie et du blues afro-américain.

Le même soir, la magnétique scène Moulay Hassan offrira au public d'Essaouira une représentation unique, conçue pour le festival par le génial Hassan Hakmoun. Le maâlem de Brooklyn réunira musiciens et danseurs de renom pour présenter le project The Universal Force alliant énergie contemporaine de New-York aux rythmes ancestraux de la tagnaouite. Entouré de Justin Purtill à la guitare, Leonardo Genovese aux claviers, Matthew Kilmer aux percussions, Dean Johnston à la batterie, Brahim Fribgane au oud et Chikako Iwahori au chant, percussion, claquettes et danse, Hakmoun donnera le meilleur de son expérience musicale en tant que gnaoui et en tant que musicien, selon les organisateurs.

Figure emblématique de la tagnaouite moderne, Hakmoun est natif de Marrakech. Il s'est envolé pour New York afin de donner une nouvelle dimension à son art, à sa musique en intégrant le Lincoln Center à New York City. Longtemps influencé par des musiciens comme Adam Rudolph et Don Cherry, il s'inspire du jazz et le fusionne avec les sonorités du guembri ! Il se permet d'y rajouter des sons pop ou encore World Music. Il collabore avec des musiciens comme David Sanborn, Peter Gabriel, et The Kronos Quartet et sort un album en 2002 qu'il intitule "The Gift", en collaboration avec le producteur Fabian Alsultany où il marie brillamment la musique gnaoua et la musique traditionnelle arabe. Il collabore avec la grande Dee Dee Bridgewater à travers son album "Caravan". En plus d'être un musicien hors pair, Hakmoun est un acteur et danseur qui a participé à plusieurs projets cinématographiques dont le film Disney "Un indien dans la ville".