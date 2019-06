Ile Maurice: Global Peace Index - Maurice à la 24e place

C'est une bonne position. Mais nous perdons tout de même quatre places sur le Global Peace Index (GPI) 2019, par rapport à l'an dernier. Maurice est 24e sur 163 pays et territoires évalués par l'Institute for Economics and Peace (IEP).

Le GPI est la référence en matière de mesure de la paix dans le monde. L'index évoque notamment en détail le réchauffement climatique et ses impacts sur la paix sociale, la stabilité des régions et les conflits. Il n'explique cependant pas la baisse de score de Maurice.

Maurice est au top five des pays qui n'ont pas de conflit et premier pour l'Afrique sud saharienne. Il faut dire que c'est une région où la paix et la sécurité se sont gravement détériorées. Elle englobe des pays comme le Sud Soudan (161e au classement), la Somalie, la Centre-Afrique, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Mali...

Le premier pays est l'Islande, suivi de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de l'Autriche, du Danemark, du Canada, de Singapour... En fin de liste, l'Afghanistan remplace la Syrie en dernière position, qui elle prend l'avant-dernière place. Mais point positif : le niveau global de paix augmente légèrement, pour la première fois en cinq ans.

Le GPI mesure l'état de paix à l'aune du niveau de sûreté et sécurité sociales, de la persistance des conflits internes et internationaux et du degré de militarisation.