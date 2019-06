Ile Maurice: Débats budgétaires au Parlement - Résumé de la séance d'hier

Les débats budgétaires ont débuté, jeudi 13 juin, à l'Assemblée nationale. Le premier à prendre la parole a été le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, suivi d'Etienne Sinatambou. Ils reprennent cet après-midi à 15 heures. Ci-dessous, la synthèse des discours des intervenants d'hier :

Etienne Sinatambou provoque la colère de Paul Bérenger

Les piques lancées par Étienne Sinatambou ont fini par agacer Paul Bérenger qui a soulevé un point of order. Dès le début de son allocution, le ministre de l'Environnement a rappelé, un à un, le nombre de fois que les membres de l'opposition n'ont pas reconnu les bonnes actions du gouvernement. Il a notamment cité le dossier Chagos ou encore le fait que le 9 septembre a été décrété jour férié pour marquer l'arrivée du pape François. «Tout le pays était content sauf l'opposition.»

«Enough is enough! You should not impute improper motives», s'est insurgé le leader du Mouvement militant mauricien, qui a tenu à rappeler que les mauves avaient fait une requête pour que la venue du pape soit décrétée congé public. Mais Étienne Sinatambou en a profité pour ajouter une couche. «Pourtant lorsque le Premier ministre a annoncé cela, tous les visages étaient fermés.»

Un commentaire qui a provoqué l'hilarité du côté de la majorité. Même Pravind Jugnauth a participé au brouhaha causé. «La vérité sa. Tou dimoun inn trouvé.» Maya Hanoomanjee a eu fort à faire pour calmer les esprits. Étienne Sinatambou a conclu son intervention en soutenant que c'est «honteux» que l'opposition qualifie de «décevant» le Budget.

Jean-Claude Barbier: «Bidzé tap latab»

Pour le député du Mouvement patriotique (MP), Jean-Claude Barbier, les parlementaires du gouvernement ont tellement apprécié le discours du Budget que même quand le ministre des Finances a annoncé une augmentation de Rs 30 pour les pêcheurs, les membres de la majorité ont «tap latab». «Pour moi, c'est une insulte à la communauté des pêcheurs. Ils passent par des moments difficiles.»

Au niveau de l'économie, le député du MP a indiqué que rien n'a été fait durant les quatre dernières années pour redresser la balance commerciale, qui est lourdement déficitaire. «On avait parlé d'une croissance de 5 %, mais on est loin de ce chiffre.» Selon lui, il n'y a que le taux de chômage et le taux de l'inflation qui ont été bien gérés. Par contre, dit-il, il n'y a pas de plein-emploi et il existe toujours des chômeurs.

Jean-Claude Barbier est revenu sur les promesses gouvernementales et a rappelé comment sir Anerood Jugnauth avait critiqué le projet du métro léger, initié par le Parti travailliste. «Sir Anerood Jugnauth avait déclaré ki enn pwagné dimounn pou vwayazé ek antié popilasion pou payé» Poursuivant, le député a affirmé qu'il n'y a ni télévision privée, ni fourniture d'eau 24 heures sur 24 ni, encore moins, de Freedom of Information Act. Il a aussi parlé de fausse promesse au niveau des logements sociaux.

Sudesh Rughoobur: «Alléger le fardeau du peuple»

Selon Sudesh Rughoobur, député de la majorité, tous ceux qui disent que Pravind Jugnauth a présenté un Budget électoraliste sont en train d'insulter la population. «Pensez-vous qu'on peut acheter les personnes âgées avec une augmentation de Rs 500 ou encore les chauffeurs de taxi avec des voitures duty free tous les quatre ans ?» s'est demandé le backbencher du MSM. Depuis que le gouvernement a pris le pouvoir, dit-il, chaque année il y a eu des baisses de commodités et des mesures pour alléger le fardeau du peuple, comme la réduction du prix du gaz ménager. «Partout où j'ai rencontré des gens depuis lundi soir, il y a un feel-good factor parmi eux. On sait que l'opposition trouvera des mesures pour critiquer.»

Faisant un tour d'horizon des projets de sa circonscription, Sudesh Rughoobur a indiqué que Pravind Jugnauth a tenu parole car, après une visite peu après les inondations dans le Nord, le Premier ministre a fait débourser des sommes d'argent pour le financement de plusieurs projets. Ainsi, dit Sudesh Rughoobur, le village de Poudre-d'Or aura un nouveau terrain de football, des drains seront construits à Fond-du-Sac ou encore Petit-Raffray aura une salle polyvalente. À noter Sudesh Rughoobur a été très applaudi par les membres du gouvernement, ce qui est assez rare.

Danielle Selvon: «Deux bonnes mesures seulement»

Pour la députée indépendante, Danielle Selvon, le budget ne contient que deux bonnes mesures. Celle d'avoir décrété le 9 septembre jour férié et elle a rappelé qu'elle avait demandé dans une question parlementaire que cela soit ainsi. L'autre bonne mesure est la construction d'un hôpital rénal. Par contre, Danielle Selvon s'est est prise au gouvernement qui refuse toujours de légaliser le cannabis médical. «Il y a plusieurs pays, dont les Seychelles, qui ont décidé de légaliser le cannabis comme un médicament, surtout pour ceux qui souffrent d'Alzheimer. » Danielle Selvon a critiqué la démarche gouvernementale de faire éponger la dette publique par la Banque de Maurice. «Ils sont plusieurs économistes, dont Eric Ng, qui se sont élevés contre cette annonce» ainsi que d'autres mesures budgétaires. Le gouvernement, a-elle indiqué, avait promis un nouveau miracle économique après ceux de 1971 à 1974 et des années 80, mais tel n'a pas été le cas. «C'est du mirage économique.»

Bobby Hurreeram : «S'assurer que le pays soit placé à un niveau élevé»

Le Chief Whip, Bobby Hurreeram a affirmé que l'objectif de départ de ce gouvernement reste le même. «S'assurer que le pays soit placé à un niveau élevé.» Selon Bobby Hurreeram, il faut maintenir la qualité de la vie, l'améliorer, la dynamiser et assurer une modernité constante en instaurant un feel-good factor. Après avoir commenté le Budget, l'opposition en a également pris pour son grade. «L'opposition est aux abois», s'est-il insurgé. Dans la foulée, il a égratigné la presse qu'il accuse de jouer le jeu de l'opposition. «L'opposition a un agenda caché, soit celui de critiquer le gouvernement dans toutes ses réalisations, tout en ayant le soutien de la presse.»

Mahen Jhugroo: «Maurice est devenu un grand chantier»

Le ministre du Logement et des Terres, Mahen Jhugroo, a lui fait valoir que Maurice est devenu un grand chantier. Il a cité les projets en cours et souligné qu'au niveau de la construction de logements sociaux, le gouvernement a accompli en quatre ans ce que le gouvernement du PTr n'a pu faire en dix ans au pouvoir. Il a soutenu que près de 2 000 maisons ont été construites, 32 autres seront livrées à la fin de l'année et des appels d'offres seront lancés pour la construction de 1 050 autres. «Ce sont des maisons décentes avec toutes les aménités et sur certains sites, il y a même des infrastructures sportives. En dix ans l'ancien gouvernement avait construit moins de 3 000 maisons», a-til martelé.

Au leader de l'opposition qui avait critiqué la politique du ministère du Logement envers les pauvres, Mahen Jhugroo a demandé s'il s'est déjà rendu à Cité Longères à Baie-du-Tombeau. Ces habitants, selon lui, ont été longuement négligés et c'est l'actuel gouvernement qui a à coeur leur intérêt. Il a parlé des projets réalisés et ceux en cours dans sa circonscription.

Yogida Sawmynaden: «Un Budget dans la continuité de la stratégie gouvernementale»

Le ministre des Technologies, de l'Innovation et de la Communication, Yogida Sawmynaden, a indiqué que le budget 2019-20 s'inscrit dans la continuité du gouvernement. «En tant que Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth avance avec intelligence vers sa vision et la nôtre aussi, d'une île Maurice inclusive et à haut niveau.» La vision s'appuie sur deux facteurs essentiels : une gestion économique sérieuse et des mesures salvatrices visant à soulager les couches les plus vulnérables de la population.

Selon lui, les chiffres sont édifiants concernant la pension de vieillesse. «Imaginez-vous qu'en 2005 à l'arrivée au pouvoir de l'alliance sociale de Navin Ramgoolam, nos aînés touchaient Rs 2 200 comme pension de retraite et, en dix ans de règne, ce montant n'avait augmenté que par Rs 1 423 pour atteindre Rs 3 623 en 2014. Le gouvernement de l'alliance Lepep l'a augmentée à Rs 5 000 dès son arrivée au pouvoir et, en janvier prochain, elle sera de Rs 6 710.»

Il a aussi fait état de la baisse du prix des produits pétroliers et du gaz ménager. Le gouvernement MSM-ML n'a pas lésiné sur les moyens pour lancer de gros projets, dont certains jamais réalisés à Maurice, notamment le Metro Express. Il a parlé aussi des investissements massifs pour fluidifier le trafic routier. «Le chômage est en baisse et est à son niveau le plus faible depuis 2001.» Yogida Sawmynaden a rappelé que le projet de complexe sportif a été initié quand il était ministre des Sports.

Buisson Leopold: «200 familles auront un toit»

«Deux cyclones ont secoué Rodrigues. Nous sommes ravis que des fonds aient été alloués pour un nouveau programme de logement. Plus de 200 familles bénéficieront de cette mesure.» Déclaration du député Buisson Leopold, député du l'organisation du peuple de Rodrigues alors qu'il intervenait sur le Budget 2019-2020. Selon lui, cette mesure soulagera des familles qui ont perdu leurs maisons durant les passages des deux cyclones.

Il a salué les Rs 3, 8 milliards allouées au budget de Rodrigues. Selon lui, ce Budget, présenté par Pravind Jugnauth, démontre la volonté et le dévouement du gouvernement d'améliorer la vie des Rodriguais. Des Rs 3, 8 milliards, 975 millions sont destinées au développement continu de Rodrigues.

Le député de Rodrigues est revenu longuement sur le PMSD qui était venu «conquérir Rodrigues », en affirmant que les bleus «ne pourront plus nous diviser». Il a souligné que le PMSD n'a pas d'agenda économique pour Rodrigues. «Leur seul agenda est d'anéantir l'Organisation du peuple de Rodrigues.» Selon lui, en 1977, l'OPR a pris le destin de Rodrigues en main. Il a expliqué qu'il y a eu une hausse dans le budget de Rodrigues et qu'un plan a été élaboré pour l'île.