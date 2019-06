Congo-Kinshasa: 2020-2021 - La FAO valide le plan de travail des maladies émergentes

Des maladies infectieuses d'origine animale sévissent depuis près de trois ans la RD. Congo. Selon Philippe Koné, le Chef d'équipe du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontalières en RDC (ECTAD-RDC), la santé animale en RDC est l'un des maillons faibles détectés lors de l'évaluation pays.

Cette confirmation a conduit la FAO à mobiliser des moyens pour la santé animale de façon à permettre une bonne surveillance de ces maladies et de faire en sorte que les laboratoires soient à même de détecter rapidement les maladies et qu'en cas d'infection, le pays soit capable de répondre le plus efficacement possible.

Le Chef d'ECTAD-RDC a, par ailleurs, indiqué que cette activité est la suite d'un atelier de consultation élargie aux partenaires-clés, selon un processus méthodique pour la formulation du plan national de travail 2020-2021. Cet atelier avait eu, en effet, lieu en février 2019. Hier, il s'agissait de statuer sur le projet OSRO/GLO/507/USA «Soutient au Programme de sécurité sanitaire mondiale (GHSA) dans la lutte contre les zoonoses» qui tient à collaborer avec le gouvernement congolais avec le financement de l'USAID. C'est dans cette logique que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation a convoqué cette rencontre, en vue de valider ce plan pour assurer son appropriation de par les parties prenantes au niveau national.

Il était également question, a souligné Philippe Koné, de réunir les partenaires du prochain programme EDIT Next GEN II, pour leur présenter le plan d'activités et valider le plan de travail et de budget pour les deux premières années 2020-2021 pour la RDC. Le travail a été axé sur l'approche Santé. Plusieurs ministères, en l'occurrence les ministères de pêche et élevage, de la santé publique, de l'environnement, et des partenaires comme l'USAID, le PREDICT2, OCHEA, ONMVC, ATVECO, CDC, JICA, KOICA, OMS et le Comité National OH étaient présents pour finaliser les travaux qui commenceront certainement l'année prochaine.