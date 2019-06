Madagascar: BNI Madagascar - Un levier de croissance pour les entreprises du secteur tourisme

BNI Madagascara confirmé son statut de « levier de croissance pour les entreprises du secteur tourisme ». C'était hier, au cours d'une conférence donnée dans le cadre de la participation de la banque à la Foire Internationale du Tourisme (ITM), au CCI Ivato. Une occasion de rappeler aux investisseurs, aux professionnels et aux visiteurs, l'ampleur de sa démarche en faveur de cette filière en pleine expansion.

Les conférenciers de la BNI Madagascar ont ainsi présenté à l'assistance le maillage territorial de son réseau d'agence, et les solutions de financement qu'elle propose. On peut notamment citer le financement de l'exploitation, qui se traduit par des crédits à court terme permettant à la banque d'apporter à l'entreprise la trésorerie nécessaire afin de financer son cycle d'exploitation ; ou une garantie afin d'exercer normalement son métier. Il y a également le financement des investissements, sous forme de prêts amortissables, ou crédit-bail, de BNI Madagascar, pour accompagner l'entreprise dans son programme de développement afin de lui permettre de financer son projet d'acquisition et/ou rétablir un bon équilibre financier.

BNI Madagascar présente également à l'ITM des services innovants pour révolutionner les pratiques bancaires et satisfaire toutes les catégories de clientèle, en sa qualité de banque universelle. Du site transactionnel BNI-NETqui offre un panel de services fonctionnels accessibles 7j/7 et 24h/24 via internet, à la plateforme e-commerce qui sera prochainement opérationnelle, en passant par la nouvelle marque KRED, la deuxième marque de BNI Madagascar, dédiée aux TPE et PME semi-formelles et informelles, et la Plateforme intégrée PME.