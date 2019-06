Madagascar: Retrouver une capitale différente, mais où il fait bon vivre

On peut pester contre les embouteillages monstres qui paralysent la circulation dans la capitale, mais en y réfléchissant bien, c'est un mal nécessaire, car les travaux entrepris en ce moment vont permettre de désengorger des rues laissées à l'abandon depuis plusieurs années.

Les Tananariviens qui en ont vu d'autres subissent stoïquement les désagréments de ces bouchons actuels, mais cette fois-ci, ce sera un mal pour un bien. Il fera mieux vivre dans quelque temps à Antananarivo, cette ville qu'ils chérissent particulièrement.

Ce sont plusieurs années d'anarchie et de laisser-aller dont on essaie de réparer les dégâts. Les dirigeants ont cédé à un certain clientélisme et permis l'installation de tous ces marchands informels. Ils ont ensuite été dépassés par les événements, et le raidissement tardif de certains responsables n'a eu aucun effet. Les tentatives d'assainissement ont toutes été vouées à l'échec. Mais maintenant, il y a une prise de conscience du mal des dirigeants. Il faut sortir de cette situation d'anarchie qui, si elle empire, nous mènera à la catastrophe. Un début de discipline est instauré.

On est en train de faire des travaux pour remettre en état les routes défoncées de la capitale. Cela ne se fait pas sans ces perturbations de la circulation. Les embouteillages n'ont jamais été aussi importants et les automobilistes ont dû subir stoïquement leur calvaire. La réglementation de la circulation des pousses a provoqué la grogne de leurs propriétaires et a abouti à ce début d'émeutesqui a eu lieu hier à Anosibe. Mais c'est une disposition nécessaire pour mettre un peu d'ordre en ville. La manifestation a tourné court, la distribution de drapeaux ayant calmé la colère de ceux qui étaient présents. Mais, il n'y aura certainement pas de recul des autorités.

Les Tananariviens vont retrouver un cadre de vie un peu plus décent dans quelque temps. Ce ne sera pas la ville d'Antananarivo des années 60 ou 70, mais ce sera une vile différente, beaucoup plus peuplée mais où on essaiera de bien vivre.