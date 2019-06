Egypte: Les mécanismes anti-corruption au niveau continental

Une forte délégation malgache en Egypte pour assister au premier forum africain sur l'anti-corruption.

Un premier Forum Africain sur l'anti-corruption, sous le haut patronage de Son Excellence Abdel Fattah Al Sissi, Président de la République Arabe d'Egypte, s'est tenu du 12 au 13 juin à Sharm El Sheikh, Egypte. Suite à l'invitation et l'appui du gouvernement égyptien, Madagascar a été représenté par une forte délégation qui est composée de représentants du ministère de la Justice, de la Cour de Compte, du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, ainsi que du Bureau Indépendant Anti-corruption (BIANCO).

Lutte contre la corruption. Les thèmes de ce forum sont multiples, entre autres, les efforts nationaux de certains pays africains pour lutter contre la corruption et la mise en œuvre des engagements continentaux et internationaux, le rôle de la lutte contre la corruption dans le développement de l'Afrique ; les mécanismes anti-corruption au niveau continental ; le développement des capacités des ressources humaines dans divers aspects de la lutte contre la corruption sur le continent africain ; la coordination des gouvernements interafricains en matière de lutte contre la corruption ; et le rôle de la volonté politique pour le succès des efforts de lutte contre la corruption au continent africain.

Renforcer la coopération. Notons que tous les pays africains espèrent le développement du continent et de ses pays membres mais l'ensemble des participants à ce Forum étaient convaincus que la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et le respect de l'Etat de droit constituent les seuls voies et moyens d'y parvenir. Par ailleurs, la 4ème Assemblée Générale de l'Association des Autorités Anti-Corruption d'Afrique (AAACA) est organisée par le Secrétariat Exécutif de cette association, du 14 au 15 juin, dans la même ville de Sharm El Sheikh. Madagascar, en sa qualité de pays membre fondateur y participe à travers le BIANCO, afin de renforcer la coopération inter-Agence Anti-Corruption et de collecter les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption, du recouvrement des avoirs illicites et de l'utilisation de tous les moyens innovants pour lutter efficacement contre la corruption.