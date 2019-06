Madagascar: Concert - ART'roa et AynahOlivaress lâchent les fauves

Fusionner le métal et le rap reste toujours un défi. S'apparentant à deux lions sur un même territoire, Art'roa et AynahOlivaress vont prouver la complémentarité de ces deux genres musicaux samedi.

Rassembler les deux genres phares de cette époque, métal et rap, cela s'est déjà fait depuis toujours. Mais un peu trop longtemps pour que l'on s'en souvienne, le concert « Rap undermetal » au Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely samedi à 15h va tenter l'expérience. Deux protagonistes vont ainsi se mélanger, Art'roa et AynahOlivaress. Des illustres inconnus : place à la découverte sur cette scène réputée de la capitale,même à l'international, puisque le Point d'Exclamation Lounge Bar est maintenant classé au premier rang chez TripAdvisor, site web de notation de référence.

Sous les auspices de « Rap Rock and Weed », un label au nom exquis,Art'Roa est « un groupe qui pratique la fusion de quelques genres de musique ; principalement le rap et le rock métal. Quelques fois un piment traditionnel y est introduit », lance le band dans sa biographie. Créée en 2016, cette formation a des bases solides avec ses 4 musiciens et 3 chanteurs. « J'étais un rappeur à Antsirabe, et un autre membre était déjà dans deux groupes de rock. Plus tard, nous nous sommes rencontrés à Antananarivo, on a parlé, on s'est dit que si personne ne veut lâcher son style, autant les rassembler », raconte Stéphane Ranaivoarivelo, un des fondateurs de la formation.

Tandonaka. Voilà comment a débuté cette aventure. « Nous avons des influences, bien sûr. Pod, LimpBizkit... mais nous puisons également dans le tandonaka, un genre traditionnel », ajoute Joel Nirina Andriamirado Manantsoa, le rocker de la bande. Ce mélange va apporter quinze titres au Point d'Exclamation Lounge Bar, dont « Malagasy veryfanahy ».Il faut dire que rock et rap sont à la base des musiques de révolution. On s'attend donc à ce que Art'roa bousille le « Babylon system » avec un fusil à double canons. Quant à AynahOlivaress, la jolie chanteuse connait très bien ce groupe pour avoir chanté avec le band dès le début.

Avec sa beauté féline, elle fera la première partie de ce concert de samedi. « Ce sera un cover des chansons traditionnelles », annonce Johary Rakotonirina, membre de Art'roa. Ensuite, à la deuxième partie, elle chantera avec le groupe. Des titres comme « Lasa », ou une interprétation plus métal de « Lisy malahelo » d'Olombelo Ricky seront au menu. La voix et le style d'AynahOlivaress correspond parfaitement au cheminement du groupe. Trouver le juste milieu, remplir les vides et juste faire de la très bonne musique.