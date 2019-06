Cote d'Ivoire: Partenariat Fif-Lonaci - La confiance renouvelée

La FIF et la Lonaci reprennent leur collaboration. La cérémonie de renouvèlement de leur partenariat, a eu lieu hier en fin de matinée au siège de la Lonaci en Zone 3. Le Dg de la Lonaci Dramane Coulibaly a expliqué que le partenariat entre les deux entités date de plusieurs années.

Ce bail de confiance entre sa société et l'instance fédérale du football ivoirien se renouvelle à la veille des phases finales de la coupe d'Afrique des nations (Can) et du Mondial. Il a déclaré que la Lonaci en tant sponsor officiel des Eléphants remet à la FIF un chèque pour soutenir l'équipe nationale. « Le présent partenariat, à l'instar des précédents, vise à offrir de bonnes conditions de préparations à notre équipe nationale, à l'accompagner tout au long de cette campagne et à entamer les éliminatoires prévus en 2020 », a indiqué M. Dramane Coulibaly, précisant que la durée du partenariat est d'une année renouvelable.

Selon lui, la LONACI tire une légitime fierté de ce partenariat constamment renouvelé avec la FIF, qui a permis d'offrir à la Côte d'Ivoire deux titres de champions d'Afrique des Nations, obtenus respectivement en 1992 et en 2015. « Notre équipe est jeune, talentueuse et mérite notre soutien total. J'en appelle au sursaut de tous les Ivoiriens en faveur des Eléphants » a exhorté Dramane Coulibaly, avant d'inviter les joueurs « à mouiller le maillot, à préserver l'esprit d'équipe pour aller le plus loin possible». Troisième vice-président de la FIF, Déhoulé Omer s'est réjoui du renouvèlement du partenariat et du soutien financier du partenaire. Il a, au nom du président de la FIF Sidy Diallo, exprimé sa gratitude aux responsables de la Lonaci pour leur soutien au football ivoirien et particulièrement à la sélection nationale.