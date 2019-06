Afrique: Le Sénégalais, Omar Daf ouvre la brèche dans l'Hexagone

Seul technicien africain à entrainer un club dans les deux ligues professionnelles en France (ligue 1 et ligue 2 confondues), l'ancien arrière droit des Lions, Omar Daf a ouvert une fenêtre de tirs aux techniciens africains souhaitant diriger des équipes professionnelles dans le football français.

Arrivé sur le banc du FC Sochaux en novembre à 41 ans à la place de l'Espagnol José Manuel Aira, Daf a réussi le tour de force de sauver la place du ce club historique en ligue 2 française menacé de relégation en National 1 (division 3).

Même s'il a fallu attendre la dernière journée de la ligue 2 française pour réussir cette prouesse, l'ancien arrière droit des Lions qui a joué plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, qui avait longtemps joué les adjoints et les intérimaires, peut lever les bras au ciel après la réussite de sa mission.

Et surtout, il a ouvert la voie aux nombreux professionnels africains ou d'origine africaine, devenus entraîneurs qui peinent à se faire une place sur le banc des clubs français.

Omar Daf qui a joué principalement au FC Sochaux aussi bien en ligue 1 qu'en ligue 2 française, a été formé en France comme joueur et entraîneur quand il a raccroché les crampons.

En dépit de sa présence sur le banc des équipes réserves de Sochaux, il n'a pas hésité à répondre à l'appel de son ancien coéquipier, Aliou Cissé pour venir le seconder sur le banc des Lions.

Présent à la CAN 2017 et à la Coupe du monde 2018 aux côtés du sélectionneur du Sénégal, Daf titularisé depuis à Sochaux, aurait du mal à donner un coup de main à son ancien coéquipier pour l'édition 2019 de la CAN Total prévue du 21 juin au 19 juillet.

D'ailleurs, arrivé en sapeur pompier sur le banc du FC Sochaux, Omar Daf qui compte une cinquantaine de sélections avec le Sénégal, a prolongé son contrat jusqu'en 2021.

Du côté du Sénégal, on suit bien ce début de carrière et selon l'ancien attaquant international des années, Amadou Ndoye Ndiaye, Daf est une option supplémentaire que la Fédération sénégalaise de football doit suivre pour le moyen et le long terme.