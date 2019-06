Ile Maurice: Annoncée au Budget - La nouvelle loterie sera ponctuelle

La nouvelle loterie se tiendra sur une base ponctuelle. La directrice de la Gambling Regulatory Authority (GRA), Divya Ringadoo, a indiqué que la nouvelle loterie, telle qu'annoncée dans le discours du Budget, ne sera pas récurrente.

Ainsi, la GRA Act sera amendée en vue d'«issue ad hoc lottery licences for specific approved programmes in order to raise funds... » Elle a ajouté que cette loterie sera organisée à des fins caritatives, pour financer de bonnes causes.

À noter que dans le Budget, on parle d'initiatives comme le sport et des activités physiques, la réhabilitation des sites du patrimoine, la protection de l'environnement et l'apport de soutien aux victimes des calamités naturelles.

Par contre, la directrice de la GRA n'a pas donné de détails sur le nom du promoteur ou encore sur les modalités du tirage de cette loterie ponctuelle, en nous disant que «le projet est en phase de développement et nous communiquerons plus de détails en temps et lieu».

Loto du patrimoine

L'allusion au patrimoine dans le Budget fait penser au principe du Loto du patrimoine, lancé en France en septembre, à l'initiative de l'animateur Stephane Bern. «L'objectif (de ce jeu) est de susciter une grande mobilisation populaire autour d'une loterie et d'un jeu de grattage, pour financer la rénovation de monuments», écrit l'Obs.

Dans une interview diffusée sur les ondes de Radio Plus mercredi 12 juin, Divya Ringadoo avait donné des précisions sur la loterie annoncée par le ministre des Finances lundi. S'il est vrai que toute nouvelle loterie doit être approuvée par l'organisme régulateur, il y avait beaucoup de zones d'ombres concernant cette déclaration. En effet, Divya Ringadoo a non seulement donné des précisions sur la loterie mais a également déclaré que la GRA travaille actuellement sur les modalités.

Après cette déclaration, de nombreuses personnes se sont demandé s'il revient à un organisme régulateur de travailler sur les modalités d'une loterie. Ces personnes voulaient savoir quand est-ce qu'une demande éventuelle de loterie avait été soumise au régulateur ou encore l'identité du promoteur potentiel.