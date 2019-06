Ile Maurice: Avances sexuelles à des enfants - Un Mauricien sera expulsé du Royaume-Uni

Un Mauricien de 19 ans a été condamné à 27 mois de prison au Royaume-Uni, le 10 juin. Il est accusé d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à deux filles de 12 ans, et d'avoir tenté d'en rencontrer une des deux. C'est ce que révèle le journal britannique Yellow Advertiser, jeudi 13 juin.

Mohammed Keerpah sera expulsé à Maurice à la moitié de sa sentence. Ce jeune est sans domicile fixe, il vivait aux alentours de la forêt de Waltham et a été arrêté dans un parc à Grays, dans le comté d'Essex à 20 km de Londres.

Les faits remontent au 2 mars. Ce jeune a suivi la première des filles sur Instagram et a tout de suite envoyé des commentaires et des photos inappropriés. Le même jour, il a contacté la seconde fille et lui a envoyé des photos de lui en pleine action sexuelle. Il a essayé d'avoir des photos d'elle mais elle a refusé, il l'a alors appelée par vidéo en continuant son cinéma.

Il a été arrêté alors qu'il essayait de rencontrer une des filles le lendemain. La police a saisi des préservatifs dans sa sacoche.

Il a été conduit en détention. Il a plaidé coupable de deux chefs d'accusation d' «engaging in sexual communication with a child», trois de «causing a child to watch a sexual act» et un de «meeting a child following sexual grooming».

Outre la prison, il sera fiché au Sex Offenders Register pendant dix ans.