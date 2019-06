Afrique: Sommet Afrique-France prévu les 4,5 et 6 juin 2020 - Pour des solutions à la croissance urbaine en Afrique

Le sommet Afrique-France se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2020 à Bordeaux en France. Cette rencontre portant sur le thème de la « ville durable » a pour objectif de proposer des solutions innovantes et durables à la croissance urbaine en Afrique. En prélude à ce sommet, un réseau « Dakar ville durable » a été lancé hier, jeudi 13 juin.

La ville durable, c'est le thème du sommet Afrique-France qui va se dérouler les 4,5 et 6 juin 2020 dans la ville de Bordeaux en France. Ce sommet va évoquer les questions d'éducation, de mobilité, de transport et d'organisation de la ville d'une manière générale. « La ville durable est un enjeu de tout le continent africain. Son objectif, c'est de fabriquer des villes de demain où les citoyens vont vivre bien et de manière durable en protégeant l'environnement mais aussi en ayant une bonne qualité de vie.

En Afrique et partout dans le monde, les centres urbains grossissent et parfois avec des enjeux difficiles à appréhender », a fait savoir l'ambassadrice Stéphanie Rivoal, secrétaire générale du sommet Afrique-France qui procédait hier, jeudi 13 juin, au lancement du réseau « Dakar ville durable ».

Cette conférence sera participative et inclusive. « La ville, c'est tous les maillons de la société avec une grande part au secteur privé et au secteur associatif. Nous voulons que le secteur privé africain et français présentent en commun des solutions pour un logement à bas coût, un accès à internet pour les citoyens et une moindre consommation de l'énergie », a-t-elle soutenu.

Pour sa part Christophe Bigot, ambassadeur de la République de France au Sénégal s'est dit d'avis que la ville durable a un enjeu énorme dans le monde et particulièrement en Afrique. « Il y avait 5 millions d'urbains en Afrique en 1950, il y en aura 500 millions en 2050. Donc le défi est énorme et les conséquences importantes. Il faut noter que les villes, c'est 80% de gaz à effet de serre et 75% de la consommation d'énergie. La moyenne des voitures pour 1000 habitants au Sénégal est deux fois plus faible que la moyenne en Afrique », a-t-il relevé.