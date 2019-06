Cote d'Ivoire: Missions et principaux services - L'Agence Côte d'Ivoire PME veut mieux se faire connaître du public et des entreprises

L'Agence Côte d'Ivoire Pme a présenté le 13 juin 2019, ses activités ainsi que ses missions et services principaux. C'était au cours d'un petit déjeuner-presse, à « Dream Factory », à Abidjan-Riviera-Palmeraie, près du nouveau camp d'Akouédo.

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement des Petites et moyennes entreprises (Pme), le gouvernement ivoirien s'est doté d'une interface auprès de ces entreprises.

L'Agence Côte d'Ivoire Pme a été ainsi portée sur les fonts baptismaux par la loi N°2014-140 du 24 mars 2014 portant orientation de la politique nationale des Pme en son article 11. Cette agence a été opérationnalisée par le décret N°2016-1102 du 07 décembre 2016.

Dans la mise en œuvre de cet instrument qui vise à contribuer à l'opérationnalisation de la stratégie de développement des Pme, M. Salimou Bamba a été nommé, directeur général, par un décret le 27 septembre 2017. Il a pris fonction le 30 octobre suivant.

Le gouvernement ivoirien a assigné à cette agence, la mission de favoriser la création des Pme, l'amélioration de leur accès aux financements et aux marchés. L'Agence a pour mission d'améliorer également le climat de leurs affaires et développer la culture entrepreneuriale et l'innovation. L'agence Côte d'Ivoire Pme, dans la réalisation de ses missions, dispose des organes que sont le conseil de surveillance et la Direction générale. Ils sont respectivement dédiés à la supervision et à l'exécution.

Aux journalistes, Ismaïla Cissé, directeur de l'accompagnement conseils et du climat des affaires, a expliqué l'Agence a développé l'axe innovation et entrepreneuriat. Et cela, à travers la mise en place de l'Incubateur d'Abidjan "Dream Factory. « L'incubateur apporte un accompagnement adapté et efficace en termes logistique, conseil, réseaux et financiers aux startups », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que l'activité de Dream Factory est organisée autour de 3 axes stratégiques.

Aussi a-t-il souligné que l'incubateur de Start-up développe des programmes d'incubation et d'accélération sur des secteurs traditionnels de l'économie et sur des technologies innovantes telles que la Fintech, Smart city, Edtech, E-santé. Il met à disposition un espace de co-working et de gestion de services administratifs partagés. Ce, dans un environnement de travail idéal pour abriter d'autres programmes d'incubation.

L'autre axe stratégique est l'intelligence collective. Il consiste a organisé des séances de formations pour les startups afin de les mettre à niveau sur des technologies avancées et des compétences à forte valeur ajouté. Le 3è axe stratégique est " l'Hôtel d'entreprise". Il s'agit d'un espace de co-working inspirant et connecté aux nouvelles technologies. Il propose également un service de domiciliation unique et très flexible à travers un ensemble de services mutualisés, a expliqué M. Cissé.

Ce fut l'occasion pour lui d'indiquer que l'Agence Côte d'Ivoire Pme va organiser sous peu le « Cercle d'échange sectoriel » entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Pour instruire les dirigeants de Pme sur la commande publique.

Poursuivant, il a souligné que l'une des activités majeures de l'Agence sera « l'Université d'été ». Ainsi les entrepreneurs auront droit à une semaine de formation sanctionnée par un certificat.

Notons que dans le cadre de la promotion des Pme en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien leur consent au moins 20% des marchés publics.