Cameroun: Extrême-Nord - La Croix-rouge au chevet des victimes des Boko Haram

Des ouvrages multiformes rétrocédés au profit des déplacés internes et des sinistrés.

180 abris définitifs, 100 abris provisoires, 132 latrines et deux forages. Voilà les ouvrages rétrocédés hier à Zamaï dans l'arrondissement de Mokolo par la Croix Rouge camerounaise. Ces dons faits à l'endroit des populations déplacées internes de Zamaï et de Sangué ont été mobilisés avec l'appui des partenaires de la Croix rouge camerounaise, avec en bonne place la Croix-rouge luxembourgeoise, la Fédération internationale de la Croix-rouge et du croissant rouge, sans oublier la Croix-rouge suédoise. Cécile Akame Mfoumou, la présidente de la Croix-rouge camerounaise qui, pour la cause a effectué le déplacement de l'Extrême-Nord a saisi cette opportunité pour saluer ses partenaires pour leurs actions multiformes au bénéfice des populations en détresse.

« Chers partenaires, merci pour tout ce que vous avez fait, mais souffrez que nous vous tendions encore la main car les besoins sont encore nombreux dans cette région», les a-t-il encore interpellés. Pour Bello, l'adjoint au maire de Mokolo, c'est une épine que la Croix Rouge vient d'enlever au pied de la commune. « Seul Dieu tout-puissant vous récompensera », a déclaré le magistrat municipal profondément ému, à l'endroit de Cécile Akame Mfoumou.

Cette cérémonie de rétrocession des ouvrages à Zamaï fait suite à une autre qui a eu lieu la veille dans le département du Mayo-Sava, précisément dans la localité de Doulo, arrondissement de Mora, où la présidente nationale de la Croix Rouge est allée rétrocéder 100 forages aux populations locales qui, bien que n'ayant pas déserté leur terroir, ont essuyé à maintes reprises les affres des Boko Haram les années passées. Par la suite, elle a inauguré le siège départemental de la Croix-rouge pour le Mayo-Sava à Mora.

Il s'agit là des œuvres réalisées toujours avec l'appui des partenaires. Les documents relatifs à la rétrocession des ouvrages ont été paraphés à Mora par Ouhe Kolandi, et à Zamaï par Christian Joseph Abouma Biloa, respectivement sous-préfet de Mora et sous-préfet de Mokolo. Cécile Akame Mfoumou a saisi cette opportunité pour annoncer l'agrandissement prochain de la liste des partenaires de la Croix-rouge camerounaise avec l'entrée annoncée de la Croix-rouge italienne et celle de la Croix Rouge britannique.