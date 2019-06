Gabon: "On s'engage Un Mouvement au service de l'Homme" dixit Séverin Joe Malph Divassa

interview

Être au service de l'autre est le carburant qui sert au véhicule du Mouvement On s'engage.La jeunesse est sacrée pour cette Ong. Son président Séverin Joe Malph Divassa a fait honneur de répondre aux questions de Gabonews et a édifié les lecteurs sur le Mouvement On S'engage, ses missions et ses actions."On S'engage" pour nous, c'est prendre fait et cause pour une communauté confrontée à certaines difficultés" affirme t-il.

Bonjour Monsieur le Président, merci déjà d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Gabonews.Merci de vous présenter à nos lecteurs.

Je suis Séverin Joe Malph Divassa, Président du Mouvement On S'engage.

Vous êtes le président du Mouvement dénommé "On S'engage". Prière nous expliquer cette dénomination : "On s'engage".

"On S'engage" pour nous c'est prendre fait et cause pour une communauté confrontée à certaines difficultés, en initiant des actions citoyennes visant à palier ladite difficulté.

Que vise ce mouvement ? Autrement dit, quelles sont ses missions ?

Le Mouvement On S'engage est une ONG créée le 15 septembre 2015. Son ambition première est citoyenne. Elle regorge des jeunes femmes et hommes qui attendent apporter une contribution réelle à la construction du futur. Et ce futur passe par l'éducation, la santé, l'emploi, l'entrepreneuriat et la conscientisation de la population.

Plusieurs actions ont été posées en faveur des jeunes, surtout des élèves des établissements scolaires de Koula-Moutou. Pourquoi le choix portée sur la jeunesse ?

La jeunesse est sacrée, pour reprendre une expression chère au Président Omar Bongo Ondimba.Elle est l'avenir de demain. A ce titre, nous avons le devoir et l'obligation de fournir aux jeunes des rudiments qui les aideront à mieux se tailler une place dans le monde socio-professionnel.Et Hugues Mbadinga Madiya n'a de cesse de le répéter, "il faut se mobiliser pour aider les jeunes à construire leur avenir scolaire et professionnel".

Hugues Mbadinga-Madiya est le parrain de votre mouvement. Parlez-nous de lui en quelques mots.

Hugues Mbadinga-Madiya est un homme généreux, ouvert, disponible, affable et obligeant.Nous sommes admiratifs, respectueux, séduits et inspirés par les valeurs qu'il incarne .Nous voyons au quotidien que ce monsieur s'investit sans relâche sur le développement de l'humain que sur celui de la politique.Nous voyons qu'il s'investit dans l'accompagnement de l'entreprenariat des jeunes.Nous voyons au quotidien cet homme s'investit dans la construction du futur par la conscientisation et la formation des plus jeunes. J'en veux pour preuve, la dotation des calculatrices scientifiques aux élèves des classes de terminale de la ville de Koula-Moutou, la tenue des olympiades du savoir, les journées de l'orientation, la gratuité des cours de soutien aux élèves en classes d'examen, la dotation des équipements bureautiques au lycée d'État jean Stanislas Migolet... C'est l'occasion ici, de saluer son implication dans le développement de la Jeunesse mais et surtout sa disponibilité à venir en aide à ses concitoyens en proie à certaines difficultés.

Un message ou le mot de la fin.

Au nom du Parrain Hugues Mbadinga Madiya, de l'ensemble des membres du Mouvement On S'engage, je remercie Gabonews de nous avoir offert une tribune pour édifier brièvement le public sur le Mouvement On S'engage, ses missions et ses actions. Le programme est vaste. Le Mouvement On S'engage propose et Hugues Mbadinga Madiya en disposent.