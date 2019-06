Angola: 31 noyades à Luanda en six mois

Luanda — Trente et une noyades ont été enregistrées par le Service national de protection civile et pompier (SNPCB, sigle en portugais), à Luanda, de janvier à la première semaine de juin 2019, moins sept cas par rapport à la même période en 2018.

Selon le porte-parole du SNPCB, Faustino Minguês, qui a accordé vendredi une interview à l'Angop, la municipalité de Luanda était celle qui comptait le plus grand nombre de cas avec neuf décès, suivie des municipalités de Belas (8), Talatona (6), Cacuaco (4), Viana (3) et Kilamba Kiaxi (1) ont été suivies. Les victimes avaient entre 10 et 50 ans.

Au cours de cette période, les sapeurs-pompiers et nageurs-sauveteurs ont sauvé 40 nageurs de la noyade.

Selon le responsable, plus de 80% des noyades se sont produites sur les plages interdites de Pôr-do-Sol, Quilómetros et Ramiros (Belas), ainsi que dans la zone sud de Jango Veleiro, Chicala et Ponto Final (Ingombota).

D'autres décès ont été enregistrés dans des lacs, le canal Kicuxi, Rios Dande et Kwanzas et dans les bassins de rétention de Viana, Kilamba Kiaxi et Cacuaco.