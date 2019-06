Ile Maurice: Accidents de la route - 61 morts depuis janvier

Le nombre de morts sur nos routes est en baisse. 61 personnes ont rendu l'âme suivant des accidents depuis le début de l'année. Parmi les victimes, on compte 18 piétons, 8 chauffeurs, 8 passagers, 18 motocyclistes, 3 passagers en croupe et 6 cyclistes. Pour la même période l'année dernière, 86 personnes avaient trouvé la mort sur nos routes. 18 piétons, 12 chauffeurs, 12 passagers, 33 motocyclistes, 7 passagers en croupe, 3 cyclistes et un aide chauffeur.

Les familles à jamais meurtries pleurent la disparition de leurs proches qui ont trouvé la mort dans des accidents de la route. À Bain-des-Dames, la mère d'Ashley Subhilas est inconsolable. Son fils, âgé de 33 ans, a rendu l'âme trois jours après un accident de la route. La moto qu'il pilotait est entrée en collision avec une voiture à Balaclava le 9 juin. Grièvement blessé, il a été admis aux soins intensifs de l'hôpital SSRN à Pamplemousses et placé sous respiration artificielle. Il n'a pas survécu.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a attribué son décès à une fracture du crâne. «Mon fils n'aurait jamais dû être dans cet état. Il aurait dû être parmi nous. C'était quelqu'un de prudent sur la route et il roulait sa moto que durant les week-ends. Il allait travailler en bus», explique- t-elle. Elle raconte que son fils lui avait plusieurs fois demandé de lui acheter une moto. «Depuis ses dix ans, Ashley ne cessait de me demander une moto. Je lui ai offert une en avril cette année», regrette-t-elle. Les funérailles de la victime qui travaillait comme peintre sont prévues aujourd'hui. Son ami de 31 ans qui habite aussi Bain-des-Dames et qui l'accompagnait ce jour-là est toujours hospitalisé. Son état de santé est jugé inquiétant.

Par ailleurs, Vishwanaden Ponoosami Moopin, 57 ans, un habitant de Tranquebar, a connu une triste fin. Il avait été blessé lorsqu'une moto garée s'est renversée sur lui alors qu'il était assis sur le trottoir à côté d'une boutique de la localité. En voulant doubler un autre véhicule, un conducteur a frôlé la moto qui s'est renversée sur lui, le 2 juin. Il avait été admis à l'hôpital Jeetoo. Il a rendu l'âme mercredi.

La police du poste de Pope Hennessy a initié une enquête. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police a attribué son décès à une rupture de la rate.

Plus tôt ce mois-ci, le 2 juin, Devavand Crushna a été victime d'un accident mortel sur la route principale de Verdun.

Fauchée par une fourgonnette

Bhoomadevi Mahadooa, 45 ans, a été renversée, par un véhicule, alors qu'elle se rendait à son travail hier vers six heures du matin. Le chauffeur de la fourgonnette, un habitant de Mont-Roches n'a pu éviter la victime qui traversait la route, hors d'un passage pour piétons. Il a été arrêté et traduit en cour sous une charge d'homicide involontaire et il a été libéré sous caution. L'alcootest pratiqué sur lui s'est révélé négatif. Les funérailles de cette habitante de Coromandel sont se tenues ce vendredi 14 juin. L'autopsie pratiquée hier après-midi a attribué son décès à des blessures multiples.