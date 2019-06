Guinée: Violences à N'zérékoré - Au moins un mort, 30 blessés, 21 arrestations et des boutiques pillées

Comme on vous l'annonçait dans l'une de nos précédentes dépêches, des violents affrontements ont éclaté le 13 juin 2019 dans la commune urbaine de Nzérékoré en Guinée forestière entre forces de l'ordre assistées par des partisans du parti au pouvoir et opposants à un tripatouillage de la constitution guinéenne.

Selon nos sources, les violences se sont poursuivies jusque tard la nuit.

Joint au téléphone par notre rédaction, Ibrahima Diallo responsable des opérations du front national pour la défense de la constitution (FNDC) nous informe qu'un opposant à été tué par balle dans la nuit du jeudi 13 à ce vendredi 14 juin 2019.

« Son corps se trouve à l'hôpital de Nzérékoré. Nous avons envoyé une équipe pour l'identifier et s'occuper du corps. On a enregistré pour l'instant 30 blessés et 21 arrestations », nous a-t-il confié.

Aux dernières nouvelles, plusieurs boutiques et magasins appartenant à des supposés partisans du FNDC ont été vandalisés la nuit dernière.

Sory Sanoh préfet de la localité a instauré un couvre-feu dans la ville.

Sanoussy Bantama Sow ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel et Amadou Damaro Camara président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel à l'Assemblée nationale ont tous appelé à traquer les opposants à une nouvelle constitution jusqu'à leur dernier retranchement.

La DPE de Labé déroule les chiffres sur les inscrits aux différents des examens nationaux Invitée de la rédaction de la radio Espace Fouta la semaine dernière, Hadja Aissatou Diouldé Diallo, DPE de Labé, en a profité pour aborder certaines questions essentielles de son administration notamment les mesures prises pour remédier au GAP laissé par les longues grèves ou l'effectif des élèves dans les différentes classes d'examen. Selon la directrice [... ]...

Kindia: suicide d'un enseignant par pandaison à Damakania Le suicide est devenu récurrent à Kindia. Le dernier cas en date a eu lieu à Kaliakhori dans la commune rurale de Damakania où le corps d'un enseignant en putréfaction pendu dans un bâtiment inachevé a été découvert ce mercredi 5 juin 2019. Selon un confrère basé dans la cité des agrumes, le défunt du [... ]...

Mamou: un inconnu viole une fillette de 4 ans Le viol notamment sur les mineures est devenu récurrent en Guinée. Le dernier cas a eu lieu ce jeudi 6 juin dans la commune urbaine de Mamou en moyenne Guinée. Selon notre source, c'est un homme non identifié qui a violé une fillette de quatre (4) dans un champ entre la ville de Mamou [... ]...