Sénégal: Trophée Babacar Ndiaye 2019 - Le président Adama Barrow désigné Super prix grand bâtisseur

Le lauréat du Super prix grand bâtisseur, Trophée Babacar Ndiaye d'Africa road builders est connu. Il s'agit du président gambien, Adama Barrow pour son leadership dans la réalisation du pont « Sénégambie ».

L'édition 2019 du Super prix grand bâtisseur, Trophée Babacar Ndiaye d'Africa road builders a été décernée au président gambien Adama Barrow. Il a reçu le trophée pour son leadership personnel dans la réalisation du pont « Sénégambie » qui relie la Gambie au Sénégal.

C'était ce 12 juin à Malabo, en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. « C'est un grand honneur de recevoir ce trophée au nom de son excellence le président Adama Barrow qui l'accepte humblement en reconnaissance de son travail exceptionnel en matière de route et des transports, et de son leadership personnel ayant permis la réalisation du pont « Senegambia », s'est réjoui Mamburay Njie, ministre gambien des Finances et des Affaires économiques, représentant son chef de l'Etat.

« Ce pont est l'une des plus grandes réalisations de la sous-région. Il est très prometteur pour la connectivité et l'intégration de la Gambie et du Sénégal. C'est également une contribution à l'agenda d'intégration du continent africain. Ses autres effets positifs pour la sous-région sont : une réduction appréciable du temps de déplacement, une cohésion sociale plus renforcée ainsi qu'un meilleur accès au corridor routier Nouaktchott-Dakar-Lagos », a indiqué le ministre Njie.

Représentant de la Banque à cette cérémonie, Mike Salawou, chef de division au Département des infrastructures et du développement urbain a adressé ses félicitations au nouveau lauréat, puis apporté un soutien appuyé aux initiateurs de l'événement avant de souligner l'importance à poursuivre les investissements en matière d'infrastructures pour le continent.

« La Banque africaine de développement investit beaucoup dans les infrastructures, mais nous sommes encore loin de nos espérances. C'est en réalisant des projets comme le pont entre la Gambie et le Sénégal que nous y arriverons », a affirmé Salawou.

Véritable symbole d'intégration sous régionale, le pont « Sénégambie », long de 942 mètres, a été inauguré le 24 janvier dernier par le président Adama Barrow et son homologue du Sénégal, Macky Sall. Sa construction a été entièrement financée par la Banque, grâce à une subvention de 88,4 millions de dollars américains à la Gambie et un prêt de 4,4 millions de dollars américains au gouvernement sénégalais.

Initié par The Africa road builders (Arb), un forum international de discussion et de distinction des acteurs de la route et des transports en Afrique, le Super prix Babacar Ndiaye récompense le chef de l'Etat dont le pays initie des projets ou des réalisations exceptionnels en matière de développement des routes, des transports et des mobilités.