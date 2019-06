Angola: Handball - ASA et Progresso menacés au Championnat national

Luanda — Les équipes seniors de handball féminin d?ASA, vainqueur en 1998, et de Progresso de Sambizanga, 5ème du dernier championnat national, risquent de ne pas participer à l?édition de 2019 de cette compétition qui débute le 10 juillet, pour des raisons financières.

Les inscriptions pour cette compétition, qui se disputera à Luanda, terminent le 17 juin, mais les deux formations emblématiques du pays n'ont pas encore fait leurs inscriptions à la Fédération angolaise de handball.

Vendredi, une source fédérative a confié à l'Angop que les deux équipes affrontaient des difficultés financières qui leurs empêchaient de participer à l'événement. Cependant, les formations de Petro de Luanda (championne en titre), Primeiro de Agosto, Porto do Lobito, Electro do Lobito, Atletico do Namibe, Desportivo do Maculusso et débutantes de Primeiro de Agosto B et Atlético de Namibe ont déjà confirmé leur participation au Championnat national senior féminin. Chez les messieurs, les équipes de 1º de Agosto (champion en titre), d'Interclube, de Petro de Luanda, de Marinha de Guerra et d'Atletico do Namibe ont déjà garanti leur participation. Les absences de l'Exército et de Misto de Cabinda sont confirmées.