Algérie: Les Sénats européens et africains expriment leur volonté de promouvoir les valeurs communes

Paris — Les présidents des délégations des Chambres hautes, membres de l'Association des Sénats d'Europe et de sept pays africains, dont l'Algérie, ont exprimé vendredi à Paris leur volonté de promouvoir les valeurs communes.

"La volonté de promouvoir les valeurs communes que sont le parlementarisme, l'Etat de droit, le pluralisme politique, la démocratie, l'égalité entre les sexes et le respect de la dignité humaine, et aussi de contribuer à l'atteinte des Objectifs de développement durable définis dans le cadre des Nations Unies, a été partagée", a indiqué le communiqué final de la XXe réunion de l'Association des Sénats d'Europe (ASE), à laquelle ont été invités l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, le Maroc et la République du Congo.

Au cours de cette réunion, les présidents des deuxièmes chambres ont abordé essentiellement le dialogue euro-africain des deuxièmes chambres et le bicaméralisme comme atout pour la démocratie.

Le communiqué, publié à l'issue de la réunion, a rappelé le rôle de l'Association des Sénats d'Europe pour le développement de la coopération interparlementaire et la valorisation du bicaméralisme, comme "élément d'approfondissement de la démocratie, en Europe mais aussi sur d'autres continents, et spécialement sur le continent africain".

"La profondeur des liens historiques, culturels, économiques et humains unissant l'Afrique et l'Europe fonde le partenariat euro-africain sur une base géostratégique solide et durable. Un même attachement aux efforts d'intégration régionale prévaut en Europe et en Afrique", a ajouté le communiqué.

La délégation algérienne, rappelle-t-on, était conduite à cette réunion par le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil.

Intervenant à la session consacrée au dialogue euro-africain des deuxièmes chambres, il a estimé que les relations afro-européennes ont besoin d'une poussée "réelle" et doivent être "plus efficaces".

"( ) les relations afro-européennes ont besoin d'une poussée réelle et doivent être plus efficaces, pour toutes formes d'intégration et d'interaction entre les organismes continentaux et régionaux", a-t-il expliqué dans son allocution, indiquant le continent africain est engagé aujourd'hui dans "une vaste entreprise de réhabilitation globale politique et économique pour faire de ce dernier un acteur majeur et incontournable dans les relations internationales".

Il a ajouté que l'Afrique est "pleinement" investie dans les tâches essentielles d'édification et de modernisation de l'Etat afin de "renforcer le statut de la notion d'Etat, pérenniser sa stabilité, assurer la sécurité de sa population".

Salah Goudjil a précisé que la question du développement constitue "toujours" pour les pays africains, "un véritable dilemme, qui doit faire l'objet d'une analyse approfondie et permanente, ce qui en fait une de ses priorités essentielles", faisant observer que le dialogue euro-africain escompté, est celui qui "établit comme priorité le développement des ressources humaines et rend disponible les investissements qui garantissent la croissance, la paix et la sécurité du continent".

C'est dans sens, a-t-il dit, que l'Algérie "a toujours tenu à plaider en faveur d'un partenariat fondé sur les principes de l'équilibre et de l'égalité avec les partenaires extérieurs au continent".

L'Association des Sénats d'Europe, qui comprend 16 pays et un avec le statut d'observateur, a invité pour sa XXe réunion sept pays africains, dont l'Algérie, rappelle-t-on.