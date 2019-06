Afrique du Nord: L'Algérie condamne l'attaque contre deux pétroliers en mer d'Oman

Alger — Le porte parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif a condamné, vendredi, "avec force" l'attaque ayant ciblé, jeudi, deux pétroliers en mer d'Oman, soulignant la nécessité de "faire preuve de retenue" pour éviter à la région de nouvelles tensions.

"Nous condamnons avec force l'attaque qui a ciblé, jeudi 13 juin 2019, deux pétroliers norvégien et japonais en mer d'Oman et considérons cet acte criminel en tant que menace flagrante à la liberté de la navigation et du transport maritimes garantis par le droit international et consacrés dans les us et chartes internationales", a déclaré M. Benali Cherif.