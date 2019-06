Algérie: Huit orpailleurs interceptés à Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Alger — Huit orpailleurs ont été interceptés et 44 groupes électrogènes et 37 marteaux piqueurs ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), jeudi à Bordj Badji Mokhtar, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, le 13 juin 2019 à Bordj Badji Mokhtar/ 6ème Région militaire, huit (08) orpailleurs et saisi (44) groupes électrogènes,(37) marteaux piqueurs, deux (02) téléphones portables et divers outils d'orpaillage", précise la même source.

Par ailleurs, "les Gardes-côtes ont saisi, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, (61) kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Sétif/5ème RM, deux (02) personnes et saisi 6 940 comprimés psychotropes", ajoute le communiqué du MDN.

Dans le même contexte, "les Gardes-frontières ont saisi 5 354 litres de carburant à Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa /5ème RM, tandis que d'autres détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont appréhendé deux (02) personnes et saisi un (01) fusil de chasse, 205 cartouches et 1 068 comprimés psychotropes à El-Tarf et Khenchela /5ème RM".