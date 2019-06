Maroc: Zagora à l'honneur du "Moroccan day" aux Etats-Unis

Zagora est au-devant de la scène. Elle s'est distinguée récemment à la Journée Maroc aux Etats-Unis qui a eu lieu les 8 et 9 juin courant à Alexandria, dans l'Etat de Virginie. Une occasion marquée par un échange fructueux à tous les niveaux et en présence d'une délégation appartenant aux mondes de la politique, du tourisme, de la société civile et des médias.

Outre les festivités organisées, le programme de cet événement a également été ponctué de rencontres entre les responsables d'Alexandria et de Zagora, l'objectif étant d'examiner les opportunités d'établir des partenariats, concernant notamment des investissements dans les secteurs touristique, culturel et des énergies renouvelables. «Nous avons rencontré nos partenaires d'ASTA qui représente onze mille agences de voyages, pour commercialiser la destination Zagora et nous comptons bientôt rejoindre cet important groupe », confie Mohamed Ali El Hilali, opérateur touristique dans la province de Zagora.

Lors de cette journée Maroc aux Etats-Unis, les deux parties ont été au rendez-vous en organisant une cérémonie en hommage au chanteur Nouâman Lahlou, compositeur et chanteur de la belle chanson « Lghzala Zagora » (Zagora la magnifique), et qui était l'un des initiateurs de cette manifestation, avec le président du Réseau maroco-américain Mohamed Hajjami. Outre les morceaux interprétés par le luthiste marocain, la cérémonie a été aussi marquée par un défilé du caftan marocain organisé par les sœurs Karima et Soumaya El Jawhari, résidentes aux Etats-Unis, ainsi qu'une exposition caricature de l'artiste Abou Ali, résident au Canada.

« Cela fait longtemps que nous préparons ce rendez-vous sur lequel nous plaçons l'espoir de développer des relations culturelles et économiques, à même de permettre à notre province de s'ouvrir sur d'autres partenaires et d'autres perspectives et montrer que nous pouvons apporter aussi notre pierre à l'édifice diplomatique culturel », précise Ahmed Chahid, dirigeant du conseil provincial de Zagora.

Une deuxième rencontre avec Jaston Wilson, maire d'Alexandria, a été marquée par un discours/déclaration du 9 juin. Désormais cette date sera fêtée en tant que Journée Maroc, une manière de considérer la place qu'occupe le Royaume chez les responsables de cette ville. La journée Maroc aux Etats-Unis s'est clôturée par un florilège musical traditionnel avec Samir Langus, artiste marocain résident à New York et déjà nommé aux Grammy Awards, permettant à l'assistance de découvrir une autre expression artistique marocaine et d'apprécier cette culture riche et variée.