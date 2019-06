Algérie: Près de 10.000 enfants des wilayas du Sud et du Sahara Occidental dans les camps d'été à Alger

Alger — Près de 10.000 enfants issus de différentes wilayas du sud du pays ainsi que du Sahara Occidental seront prochainement accueillis aux centres de vacances et de loisirs au niveau de la wilaya d'Alger, dans le cadre du programme des camps d'été, supervisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a indiqué vendredi le directeur de wilaya de la Jeunesse et des Sports, Tarek Kerrache.

Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère de la Jeunesse et des Sports consacré à la saison estivale 2019, et ce au niveau des centres de vacances et de loisirs de jeunes, soulignant que 10 centres d'été ont été consacrés à l'accueil de près de 10.000 enfants venus de différentes wilayas du Sud (Tamanrasset, Adrar et Ouargla) et de groupes d'enfants originaires de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui viendront passer leurs vacances d'été dans une ambiance conviviale, a précisé M. Kerrache à l'APS.

Ces centres dont la capacité d'accueil peut atteindre plus de 1000 personnes, sont supervisés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et répartis sur quatre principaux sites, à savoir: Sidi Fredj, Staoueli, Zéralda et El-Kadous, qui ont été aménagés en espaces de divertissement et de loisirs au profit des enfants, a expliqué le responsable, indiquant qu'un staff administratif, technique et médical avait suivi l'ensemble des procédures et mesures d'accueil, en vue d'assurer tous les moyens de détente et de sécurité aux enfants durant les cinq sessions de ce programme.

Afin de garantir le bien-être des estivants, âgés de 6 à 14 ans, la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger a mobilisé des encadreurs qui veilleront à prodiguer tous les services aux enfants, d'autant que ces colonies de vacances seront l'occasion pour les enfants de profiter de la beauté des plages d'Alger et de renforcer leurs capacités intellectuelles à travers les activités culturelles, artistiques et de divertissement, a-t-il estimé.

Par ailleurs, M. Kerrache a rappelé que le ministère avait recensé, cette année, plus de 26.000 enfants au niveau national, qui bénéficieront du programme des colonies de vacances, à travers les centres et camps d'été dans les wilayas côtières, originaires en majorité du Sud algérien.

Il a fait savoir, en outre, que dans le cadre du plan bleu (1 juillet-31 aout prochain), 45.000 enfants et leurs familles issus de différentes cités de la capitale, à l'instar de celles concernées par les opérations de relogement, bénéficieront de sorties quotidiennes à la plage et ce en coordination avec les communes et les accompagnateurs de cités.

Ledit programme comprend des visites touristiques au profit de 4000 enfants et jeunes aux plages de Ain Témouchent, d'El Tarf, de Mostaganem et de Boumerdès, en vue de faire connaître les régions et sites historiques que recèle l'Algérie, a-t-il soutenu, indiquant que la direction de la Jeunesse et des Sports prendrait en charge leur transport, hébergement, restauration et sécurité.

A ce titre, le même responsable a précisé que le secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger avançait actuellement, à différents rythmes, dans la réalisation de 18 projets de piscines de proximité, pour un montant de 600 milliards de centimes, qui seront graduellement réceptionnées.

Ces structures sportives sont à même, dès leur entrée en service, d'attirer une grande partie de jeunes, en vue d'encourager l'esprit de compétition et de permettre aux associations et écoles spécialisées de former et de préparer des nageurs professionnels aux prochains rendez-vous et championnats sportifs.