Algérie: Djellab préside une réunion d'évaluation des programmes tracés pour le Ramadhan, la permanence de l'aïd et la saison estivale

Alger — Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a présidé, jeudi au siège du ministère, une réunion des cadres centraux et des directeurs régionaux pour procéder à évaluation des programmes du mois de ramadhan et la permanence de l'Aid el fitr, ainsi que des préparatifs de la saison estivale et de la permanence de l'Aid el Adha, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Djellab s'est enquis des différents rapports, du taux de réalisation des programmes sur le terrain et des différentes problèmes et entraves rencontrés.

La ministre a donné une série de directives et d'orientations à tous les directeurs régionaux présents, a précisé le communiqué.

Ces directives concernant la poursuite des opérations de déstockage des produits alimentaires de large consommation, la lutte contre la spéculation et la poursuite de la réalisation du programme des marchés de proximité convenu lors du mois de ramadhan afin d'assurer des marchés fixes tout au long de l'année et permettre aux jeunes notamment ceux travaillant dans les marchés parallèles d'y bénéficier.

Il a appelé, à cet effet, à une coordination entre les services administratifs au niveau local ainsi qu'au niveau des assemblées communales pour atteindre cet objectif.

Ces instructions insistent également sur l'accélération de la mise en œuvre de ce qui a été convenu avec les différents offices interprofessionnels relevant du ministère de l'agriculture afin de garantir l'approvisionnement des marchés des wilayas du Sud, notamment frontalières, en marchandises dont les fruits et légumes. Ces wilayas bénéficieront du fonds du Sud pour la prise en charge des frais de transport interwilaya et même intercommunal, en vue de garantir la stabilité des prix et protéger le pouvoir d'achat des citoyens.

M. Djellab a appelé les directeurs de wilaya à doubler le nombre des commerçants de permanence lors de l'aïd d'el Adha et à poursuivre l'action de sensibilisation avec les différents partenaires professionnels et associations de protection du consommateur, outre le lancement du programme spécial vacances d'été et saison estivale.

Il a été convenu de la poursuite des sessions ouvertes avec les fonctionnaires du secteur et les partenaires sociaux, en vue de prendre connaissance des différentes préoccupations posées, outre l'implication des medias dans les différentes opérations menées par le secteur sur le terrain.