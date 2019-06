Algérie: Des praticiens de santé cubains présentent un spectacle artistique à Alger

Alger — Des praticiens de santé cubains exerçant dans plusieurs hôpitaux algériens ont réjoui, jeudi, le public de la Salle Ibn Zeydoun (Alger), en exécutant avec brio des tableaux chorégraphiques variés et des chants folkloriques.

Composé de 20 membres dont des médecins, des infirmiers et des praticiens de santé cubains exerçant au niveau de plusieurs structures hospitalières dans la wilaya de Djelfa, ce groupe amateur a présenté des prestations artistiques éclectiques conciliant danse chorégraphique et chant folklorique inspirés de la culture et du patrimoine cubains.

Le début de soirée a été marqué par la lecture de vers composés par la poétesse cubaine, Carilda Oliver Labra, en hommage au leader Fidel Castro, puis la troupe cubaine est montée sur scène pour alterner danses chorégraphiques rythmées aux sons des célèbres mélodies et chansons cubaines telles que "Guantanamerra" de Joseito Fernandez, "Cablgando con Fidel" de Raul Torres, "El Necio" de Silvio Rodriguez et "Y que tu quierres que te den" d'Adalberto Alvarez.

Le spectacle a été rehaussé par la présence de responsables de plusieurs ministères ainsi que de l'ambassadrice de Cuba à Alger, Clara Margarita Pulido, de membres du corps diplomatique accrédité à Alger et de membres de la communauté cubaine établie en Algérie.

La rumba, le cha-cha-cha, le mambo, le Mozambique Cubano et bien d'autres danses étaient au rendez-vous, des styles reflétant la richesse de la culture cubaine.

A cet effet, la troupe n'a pas omis de rendre hommage au peuple cubain et aux légendaires révolutionnaires Antonio Maceo Grajales et Che Guevara.

Médecin et chanteuse dans la troupe, Sierra Perez a déclaré à l'APS que ses collègues "sont des praticiens de la santé et ne sont pas des artistes confirmés, mais l'amour de la patrie et leur haute considération pour le leader cubain Fidel Castro les a encouragés à investir le monde de l'art", ajoutant que "l'art et la culture coulent dans le sang du peuple cubain".

Pour sa part, l'ambassadrice cubaine s'est félicitée de l'organisation de ce spectacle qui "reflète les relations historiques et privilégiées entre les deux pays", rendant hommage, à cette occasion, aux praticiens cubains exerçant en Algérie.

Par ailleurs, Mme. Pulido a salué la présence de personnalités sahraouies à cette soirée, exprimant "l'entière et éternelle solidarité de son pays avec le peuple sahraoui".