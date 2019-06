Maroc: Un roadshow national pour promouvoir l'accès des TPME au financement et à la commande publique

Finéa, filiale du Groupe CDG, a annoncé récemment à Casablanca, le lancement d'un roadshow national destiné à promouvoir l'accès des Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement et à la commande publique.

"L'objectif de cette tournée nationale est de renforcer notre rôle de partenaire de confiance des TPME", a souligné lors d'un point de presse, l'administrateur-directeur général de Finéa, Ali Bensouda, notant que "pendant deux mois, nous allons rencontrer 2.200 chefs d'entreprise auxquels nous allons présenter nos solutions et alternatives de financement, de manière à leur apporter toutes les réponses précises à leurs questionnements et leur démontrer la valeur ajoutée et l'utilité que l'intervention de Finéa peut leur apporter".

Organisé de juin à juillet, le roadshow fera escale respectivement à Tanger (17 juin), Fès (19 juin), Meknès (20 juin), Marrakech (21 juin), Laâyoune (1er juillet), Casablanca (3 juillet), Rabat (4 juillet), Oujda (5 juillet) et Agadir (9 juillet), rapporte la MAP.

Agissant en partenariat avec la place bancaire, Finéa apporte aux entreprises à la conquête de marchés publics ou privés une large gamme de produits souples et adaptés aux différentes phases de réalisation d'un marché à travers la mise à disposition de solutions de financement portant, notamment, sur la couverture des besoins en trésorerie (avances sur marchés nantis et cautionnement administratif).

Finéa a ainsi permis en 2018 d'apporter 10,2 milliards de DH à 4.850 TPME, confirmant le rôle de l'établissement en faveur du développement de l'entreprise marocaine, source d'emplois et de croissance pour le pays. L'établissement propose également des services non financiers consistant en l'accompagnement et le conseil des TPME de manière à renforcer leur capacité de gestion et leur transparence. Porteur de nouvelles ambitions pour les TPME, Finéa place son roadshow sous le signe de son plan de développement CAP 22. Adoptée l'an passé, cette stratégie vise à apporter davantage de financements et de conseil aux entreprises, en élargissant sa gamme de produits financiers et en mettant en place une offre de services non financiers à très forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, Finéa a développé de nouveaux produits qui seront prochainement lancés afin de répondre à des besoins en financement plus larges et adaptés, à savoir "Finéa Essor" pour mettre à la disposition des entreprises un crédit d'investissement destiné à renforcer les capacités opérationnelles des TPME, entre autres, dans le cadre de la réalisation des marchés publics ou privés, et "Finéa Export" pour accompagner et soutenir les entreprises participant à des appels d'offres publics à l'étranger.