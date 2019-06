Afrique: Ligue des Champions - Le Wydad compte saisir le TAS

Le feuilleton de la dernière finale de la Ligue des Champions ne connaitra pas de sitôt une issue. Après la décision de la CAF de faire rejouer le match et celle de l'Espérance de Tunis de faire recours aux moyens juridiques pour rentrer dans son dû, le Wydad va saisir le TAS. Pour ce dernier, le trophée lui revenait de droit. Un véritable imbroglio ce dossier.

Lésé dans la finale retour, la décision de la CAF devrait contenter le Wydad. Mais non ! Le WAC veut plus. Sur la chaîne Arryadia, le président des Rouges de Casablanca Said Naciri a fait savoir que son club ira au TAS avec cette affaire. A en croire le premier responsable du WAC, la CAF devra plutôt constater un match gagné sur tapis vert et non un report.

Notons que lors de cette finale retour de la Ligue des Champions, suite à une panne de la VAR, l'arbitre n'a plus d'autres moyens de visualiser l'action de but alors que les joueurs du WAC parle d'une action litigieuse. Le match a pris fin à la 60ème minute et l'Espérance avait été sacré championne. A quand le bout du tunnel dans cette affaire ?