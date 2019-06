Afrique: CAN 2019 - Les stars qui manquent au rendez-vous

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) s'ouvre ce 21 juin au pays des Pharaons et ce jusqu'au 19 juillet. Lors de cette compétition, des joueurs et pas des moindres vont manquer à l'appel pour des raisons ou une autre.

Issam El Hadary

Voulant terminer en beauté sur une CAN dans son pays, le gardien égyptien de 46 ans Issam El Hadary a été snobé par le sélectionneur Mexicain Javier Aguirre. Ce dernier a décidé de miser sur la jeunesse. Issam El Hadary est vainqueur de la CAN à 4 reprises, 1998, 2006, 2008, 2010. Une véritable icône du football africain qui ne sera pas de la grande fête continentale.

Éric Bailly

L'international ivoirien a connu un mauvais sort en fin de championnat avec son club, Manchester United. Blessé en avril en Premier League, l'ivoirien est déclaré quelques jours plus tard forfait pour la CAN 2019. Il est victime d'une lésion des ligaments internes du genou. La Côte d'Ivoire va devoir faire sans son défenseur.

Vincent Aboubakar

Jugé trop court physiquement par le sélectionneur Clarence Seedorf, Aboubakar Vincent buteur victorieux en finale de la CAN 2017, est out pour Egypte 2019. Sa rupture des ligaments croisés en début de saison ne lui a pas permis de se remettre en forme avant le 21 juin. Vincent Aboubakar devra suivre de loin le Cameroun dans sa défense du titre.

Pierre-Emerick Aubameyang

Non qualifié pour la grande messe du football africain, les Panthères du Gabon ne seront pas du voyage de l'Egypte. Pour des problèmes d'organisation, l'attaquant d'Arsenal a décidé de bouder la sélection pendant les éliminatoires. Son retour en mars dans le costume de sauveur de la nation a été un véritable fiasco. Le Gabon a été tenu en échec (1-1) par le Burundi. Conséquence directe Aubameyang et les siens sont éliminés.

Gervinho

Revenu à un très bon niveau avec Parme en Série A Italienne après un détour en Chine, Gervinho ne figure pas dans la liste des 23 récemment dévoilée par le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara. Absent de la sélection depuis novembre 2017, Gervinho a déclaré être déçu par cette non sélection.

Emmanuel Adébayor

La grande prestation d'Adebayor en terre béninoise le 24 mars dernier a été insuffisante dans l'optique de la qualification du Togo pour la CAN 2019. Le Togo manque de peu sa qualification et Emmanuel Adebayor rate sa 6ème CAN avec son pays.