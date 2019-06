Cote d'Ivoire: Affaire « propos de Bédié sur Abobo » - Le conseil municipal "s'indigne" et qualifie « d'insulte » cette sortie

Déclaration relative aux propos du président du Pdci, Henri Konan Bédié

Dans une déclaration en date du mercredi 05 juin 2019, le Président du PDCI, Monsieur Henri KONAN BEDIE, a affirmé : « Il faut simplement que nous soyons conscients car le moment venu, nous agirons pour empêcher cet holdup sur la Côte- d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Nous dénonçons aussi d'autres qu'ils ont fait venir clandestinement. Cela se passe sur tout dans la Commune d'Abobo. Des gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils ressortent. Certains repartent, d'autres restent. Et tout cela pour quel but ? Si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons les avoir ».

Alors que Abobo, cité de paix et de générosité, bénéficie d'un ambitieux programme de développement à savoir le programme d'urgence pour la Commune d'Abobo (PUCA) initié par le Président de la république Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA et son Gouvernement, de telles accusations légères, puériles et fallacieuses jettent l'opprobre et le discrédit sur ses braves populations.

La Commune d'Abobo s'indigne, dès lors de ces propos qui sont une véritable insulte à toute la population et à l'Administration Communale. L'invitons à se ressaisir et à s'inscrire dans le bon ton, le tout dans un esprit de paix et de réconciliation.

Par ailleurs, nous nous réservons le droit de mener toutes actions auprès des juridictions compétentes pour diffamation.

Fait à Abobo, le 12 juin 2019

P/LE CONSEIL MUNICIPAL ET P.O.

L'Adjoint au Maire