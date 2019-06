Togo: Adjamagbo aux candidats de la C14 - « Allons à ces élections comme à un combat »

Les candidats de la Coalition C14 sont chargés d'une mission : « Aborder ces élections comme à un combat ». Le ton de la campagne électorale donné depuis hier nuit par le message du président de la CENI, Tchambakou Ayassor, les candidats sur les différentes listes des élections locales du 30 Juin prochain, sont renvoyés sur le terrain pour aller à la conquête de l'électorat.

Premier acte de cette campagne électorale au niveau de la Coalition C14 dirigée par Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, ce fut une rencontre ce Vendredi 14 Juin 2019 avec les candidats de cette Coalition des partis de l'opposition togolaise dans le grand Lomé (les 7 communes du Golfe et les communes d'Agoè-Nyivé dans lesquelles la C14 a fait acte de candidature).

Au cours de cette rencontre, la première responsable de la Coordination de la C14 a informé les candidats de comment ces élections doivent être entrevues. « Nous allons à ces élections comme à un combat. Il s'agira de combat corps à corps » avec nos adversaires politiques, a-t-elle martelé.

Et pour ceux qui formulent des critiques et doutent encore de l'existence de la C14, dame Adjamagbo-Johnson, s'est montrée ferme et s'assume : « Nous sommes et restons ceux des forces démocratiques qui ont compris qu'on ne peut gagner ce combat qu'en étant ensemble. Nous sommes de ceux qui pensent que c'est dans l'union, même si cette union est difficile, qu'on peut y arriver. Il y a eu certes des grincements de dents mais on les a surmonté ».

Au cours de ces élections, nous allons nous défendre face à n'importe quel adversaire mais nous n'allons pas proférer des injures, , c'est aussi l'un des souhaits de la Coordinatrice de la C14 qui croit dur comme fer et comme le slogan de ce regroupement de partis politiques pour ces élections du 30 Juin que c'est « Ensemble, on gagne, on gagne ».

Reste-t-elle convaincue que ces locales sont « une étape vers l'alternance politique au Togo ».

Au cours de cette rencontre avec les candidats, les différentes stratégies à déployer au cours des deux semaines de campagne pour rallier les électeurs à la cause de la C14 ont été explorées.