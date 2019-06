Afrique: CAN Total Egypte 2019 - Le Gabon qualifié pour la CAN en Egypte ?

Info ou intox, le Gabon pourrait prendre part à la CAN si le Mali est disqualifié par la FIFA. Sur les réseaux sociaux, l'information semble prendre de l'ampleur, et personne ne daigne livrer la bonne information.

Le Gabon pourrait se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations selon les informations relayées sur les réseaux sociaux. Sur ce sujet, les médias locaux n'en disent quasiment rien, et tout va dans tous les sens. En effet, le Mali doit au plus tard ce jour organiser une Assemblée Générale par le biais du Comité de normalisation (Conor), et si cela vient à échouer, il serait disqualifié de toutes les compétitions de la FIFA, y compris la CAN. Interviewé sur cette affaire, Pierre-Alain Mounguengui, le président de la Fédération Gabonaise de Football a récemment déclaré que le Mali est un pays frère et réussira à organiser cette AG capitale pour la suite des événements.

La FIFA a donné un délai au Comité pour organiser une Assemblée générale ordinaire au plus tard le samedi 15 juin, sinon le Mali serait purement et simplement écarté des compétitions internationales. De plus, si on se réfère aux textes de la CAF, au chapitre 27 « Forfait, retrait, refus de jouer, remplacement », l'article 68 indique que : « Pour les matches de groupe, si une équipe se retire avant le début de la compétition, le groupe sera composé du nombre d'équipes restantes, sauf décision contraire de la Commission d'Organisation. », ce qui revient à dire que en cas de disqualification des Aigles du Mali, les autres équipes du groupe E, à savoir la Mauritanie, l'Angola et la Tunisie devront s'affronter à 3.

Mais pour beaucoup d'observateurs gabonais, si le Mali est écarté, le Gabon le remplacerait. Sauf qu'ils semblent ignorer un fait. En cas de disqualification de la sélection malienne, la Commission d'organisation peut, si elle le veut bien sûr, décider de la remplacer par le meilleur 3ème des derniers éliminatoires. Or, à ces petits jeux, le Burkina-Faso est en tête puisqu'ayant terminé meilleur 3ème devant les Panthères du Gabon. En effet, les Etalons du Burkina ont engrangé 10 points dans leur groupe, et le Gabon par contre a terminé 3ème avec 8 points derrière le Burundi (10 points), et le Mali (14 points). Donc logiquement le Burkina pourrait remplacer l'équipe entrainée par Mohamed Magassouba, en cas de repêchage de la CAF pour cette première CAN à 24.

Aux dernières nouvelles, le CONOR a débuté ses travaux depuis 9h au stade du 26 mars de Bamako. Et quel que soit l'issue de cette Assemblée Générale, le Gabon ne participera pas à la CAN 2019 qui débute le 21 juin prochain, même un repêchage n'est que fictionnel.