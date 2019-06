Cote d'Ivoire: Ferkessédougou/RGPH 2019 - L'institut national de la statistique lance le processus de recensement

L'Institut national de la statistique (Ins) a lancé les activités de recensement 2019 de la population de la région du Tchologo le jeudi 13 juin 2019.

C'était dans la salle de réunions du château de Ferkessédougou en présence du corps préfectoral, des autorités administratives, des chefs traditionnels, des guides religieux, des responsables de communautés, des femmes et de jeunes.

Cette réunion a consisté à remettre des feuilles de route aux préfets de Kong et de Ouangolodougou, et aux six maires de la région du Tchologo pour la mise en place des comités locaux départementaux, communaux en vue de les mettre en mission dans le cadre de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2019).

Le directeur régional de l'institut national de la statistique de Korhogo, Ira Bruno, a informé du démarrage de la cartographie censitaire depuis trois mois sur tout le territoire national. Cette opération sera le 10 juillet 2019 dans le Tchologo.

Pour lui, l'enjeu est de répertorier tous les sites habités afin de les mettre à la disposition des agents pour le dénombrement. Aussi précise-t-il que cette opération de recensement concerne aussi bien les Ivoiriens que les étrangers. « Il faut développer un climat favorable autour du projet, alors il nous faut fédérer toutes les forces », a-t-il conseillé. Et d'ajouter: « ce projet est important dans la mesure où il permet aux collectivités de planifier le développement des localités, et au gouvernement de réaliser, prévoir et piloter les projets de développement pour atteindre l'émergence.»

Le préfet de la région du Tchologo, préfet du département de Ferkessédougou, Kouamé Koffi, a exhorté les membres du comité à mettre tout en œuvre pour que le Rgph 2019 connaisse un succès. Aux populations, il les a appelées à une forte mobilisation et les a encouragées à réserver un accueil chaleureux aux agents cartographes et aux équipes techniques qui sillonneront leurs localités.

CP