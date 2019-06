Afrique: Transfert - Hazard fait rêver le Real Madrid

L'international belge a été présenté officiellement, jeudi soir, à Madrid, devant plus de 50 000 spectateurs.

Plus de 50 000 socios (nom des supporters) euphoriques ont assisté, jeudi, à la présentation officielle d'Eden Hazard. Depuis Cristiano Ronaldo, le 6 juillet 2009, aucun autre joueur n'avait attiré autant de monde à Santiago Bernabeu. Un lien s'est aussitôt établi. Et si l'international venait pour faire oublier ou essuyer définitivement les larmes des uns et des autres après le départ de Cristiano Ronaldo !

En costume, dans la tribune d'honneur avec Florentino Perez (président du Real), Eden Hazard a ensuite enfilé le maillot merengue pour ses premiers pas sur la pelouse madrilène. Jongles parfaits, sourire en coin, clins d'œil. Il n'en suffisait pas plus pour faire vibrer davantage les spectateurs qui ont exécuté, à plusieurs reprises, la ola dans les tribunes, dans une ambiance indescriptible.

Pour l'instant, on ne sait pas de quel numéro héritera l'international belge. Ce ne sera pas le 10 que le joueur Luka Modric n'a pas souhaité lui donner. Mais peu importe, les vrais préoccupations, pour l'instant, des supporters, c'est si l'ancien attaquant des Blues peut prétendre au statut de "galactique" et faire oublier Cristiano Ronaldo. En attendant, Eden Hazard entre dans une nouvelle vie. A Madrid, ses moindres faits et gestes seront désormais décortiqués.

Il a signé un contrat jusqu'en 2024 (cinq ans) avec le Real Madrid pour une indemnité de transfert de 100 millions d'euros (65 milliards de FCfa). Sans compter les divers bonus qui peuvent monter jusqu' à 145 millions d'euros (94,97 milliards de FCfa). Sur le plan salarial, il faut retenir que le Belge devient le plus gros salaire du club avec un salaire net annuel de 15 millions d'euros (9,8 milliards de FCfa), soit plus de 800 millions de FCfa par mois.