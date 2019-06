Afrique: CAN 2019 - Les 52 matches sur le petit écran !

Les Ivoiriens vivront en direct à la télévision le premier match des Eléphants de Côte d'Ivoire, le 24 juin contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.

En tout cas, la chaîne cryptée française, Canal+, a pris toutes les dispositions pour que tout se passe comme si nous étions au stade de l'Académie militaire du Caire, ce jour-là. Hier, face à la presse nationale et internationale, elle a présenté son programme en long et en large. Une grosse artillerie qui couvrira toutes les rencontres et autres cérémonies de la 32e CAN 2019 en Egypte. Selon le Directeur des chaînes sports, Pierre Chaudesaygues, les 52 matches de cette 32e édition seront diffusés intégralement. « Les 52 matches seront diffusés sur nos chaînes », a-t-il annoncé. A commencer par la cérémonie officielle d'ouverture, le 21 juin, qui sera visible uniquement sur canal + sport 1. La phase de groupes, du 21 juin au 2 juillet sera accessible sur canal+1 et Canal+2.

Pour permettre aux uns et autres de mieux suivre et comprendre, cette télé mondiale a mobilisé de très bons experts dont Habib Beye, qui a effectué le déplacement jusqu'à Abidjan pour annoncer la bonne nouvelle aux Ivoiriens. L'ancien international sénégalais sera avec d'autres consultants traditionnels de la chaîne tels que Samuel Lobe, Patrick M'Boma, Philippe Dousset, ainsi que des journalistes de renom, tels que Lillian Gatoun, Malick Traoré, Charles Buya et autres.

En somme, elle propose aux téléspectateurs un contenu varié et riche afin de leur permettre de vivre de grandes émotions pendant les 30 jours que durera la fête du football au pied des pyramides.