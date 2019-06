Tunisie: Symposium international de l'entrepreneuriat/Tunis 2019 - Raymonde Goudou-Coffie invitée d'honneur du CIFE et de la Plamfe

Raymonde Goudou-Coffie, ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, est l'invitée d'honneur du Conseil international des femmes entrepreneures (Cife) et de la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe) dans le cadre du « Women Meet Up » Tunis 2019 qui aura lieu, les 21 et 22 juin 2019 en Tunisie.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du Symposium international de l'entrepreneuriat et du réseautage féminins organisé par la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe), en partenariat avec le Conseil international des femmes entrepreneures (Cife) prévu, du 16 au 28 juin, à Tunis.

La ministre Raymonde Goudou-Coffie est marraine du Cife-Côte d'Ivoire et devra être investie en qualité de porte-flambeau du « Women Caucus for Lobbying » (cercle d'influences), l'un des instruments de la Plamfe, organisation dirigée par Désirée Djomand.

Dr en pharmacie, diplômée de l'Université de Caen (France), son choix s'est fait à l'unanimité des membres de la Plamfe, en raison de ses qualités naturelles de leader mais aussi de manager. Elle est membre-fondateur de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire (Cflci).

Du 3 au 6 juin 2019, elle était invitée en tant que « Coach-formateur » au forum annuel du leadership ministériel de l'Université de Harvard (États-Unis). Elle y était déjà en juin 2018. C'est à juste titre que la présidente internationale du Cife, Rachida Jebnoun et son équipe sont à l'œuvre pour lui réserver un accueil digne de son rang.

Elle a été choisie parce qu'elle incarne le leadership féminin et elle constitue le fer de lance pour la structuration du leadership féminin. Le caucus est convaincu que les femmes qui comptent, doivent pouvoir se parler dans un espace dédié, créer un pont entre elles et les autres, mutualiser leurs synergies et être une force de proposition face aux pouvoirs publics en menant un plaidoyer dans un cadre formel et structuré.

« Women Caucus for Lobbying » est une émanation de la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes dont la présidente exécutive est l'avocat d'affaires, Me Marie-Irène Niamkey.

Plusieurs lauréates et leaders africaines seront distinguées pour leur impact dans leur environnement immédiat au cours de ce colloque.