Cote d'Ivoire: Lutte contre le Vih/SIDA et autonomisation des jeunes - L'Ong Cases forme 120 jeunes à Abobo et Yopougon

L'Ong Cases (Centre d'animation sanitaire et d'études sociales, Ndlr), avec l'appui financier de son partenaire, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, met en œuvre, depuis février, un important projet de lutte contre le Vih/Sida et l'autonomisation des jeunes dans les districts sanitaires de Yopougon et Abobo Est et Ouest.

L'un des principaux axes de ce projet est l'autonomisation de 120 adolescents et jeunes infectés et/ou affectés par le Vih/Sida, à travers une formation et leur insertion dans des métiers d'avenir tels que les énergies renouvelables et la chocolaterie. Relativement à cette composante du projet, une série de formations a été organisée, du 23 au 25 mai, en faveur de plus d'une centaine de jeunes à Yopougon et Abobo.

Ceux-ci ont vu leurs capacités renforcées sur plusieurs thématiques comme la culture de la paix et la cohésion sociale, la santé et la reproduction, les droits et devoirs, le civisme et la citoyenneté responsable ainsi que la protection de l'environnement. A ces thématiques, d'autres notions complémentaires telles que la prise de décisions, l'estime de soi et la confiance en soi, les rêves et le choix de son métier ont été abordées par les formateurs.

Le projet est mis en œuvre dans 40 quartiers des communes de Yopougon et d'Abobo. Les activités sont basées sur les compétences de vie courantes en ciblant les adolescents les plus vulnérables, afin de les rendre acteurs de leur épanouissement et de leur santé. Mais elles reposent également sur l'expérimentation d'interventions innovantes fondées sur l'empowerment des adolescents pour toucher différents groupes cibles (les scolarisés, déscolarisés et non scolarisés), en partenariat avec les structures déconcentrées de l'État des deux communes cibles.