Maroc: Nouvelle édition du Moussem culturel international d'Assilah

Le 41ème Moussem culturel international d'Assilah se tiendra du 16 juin au 12 juillet à Assilah, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a annoncé mercredi la "Fondation du Forum d'Assilah", initiatrice de cet évènement. La cérémonie d'ouverture officielle du Moussem aura lieu le vendredi 21 juin à 17H00 à la Bibliothèque Prince Bandar Bin Sultan, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Lors de ce Moussem et dans le cadre de sa 34ème session, l'Université d'Eté Al-Mouatamid Ibn Abbad abritera une série de colloques, de rencontres intellectuelles, scientifiques et créatives, précise le communiqué.

Le programme de l'Université d'Eté comprend plusieurs activités, notamment une série de colloques sur des thématiques comme "L'insupportable fardeau de la démocratie: quelle voie pour le salut?", "Le développement durable et les contraintes dans les pays de l'hémisphère Sud", "La cohésion sociale et la diversité dans les systèmes d'éducation arabes", "La poésie arabe dans le contexte d'un paysage culturel mouvant" et "La créativité africaine en Afrique et dans la diaspora".

Seront programmés également lors de cette manifestation culturelle des ateliers d'arts, qui accueilleront des artistes graveurs, peintres et sculpteurs du Maroc, de France, d'Arabie Saoudite, de Côte d'Ivoire, du Ghana, de France, de Bahreïn, d'Irak, d'Argentine, de Tunisie, d'Espagne, d'Italie, du Japon et d'Argentine. Le Moussem accueillera aussi des groupes de musiciens et de chanteurs du Maroc, de France, d'Espagne, du Sénégal/Mali, du Ghana, d'Angola et du Cap-Vert, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, le Moussem sera marqué par un "espace de peinture pour enfants", un "atelier d'écriture et de création d'enfants", un atelier de peinture murale auquel prendront part des artistes du Maroc et d'Arabie Saoudite, ainsi que des "fresques murales du Moussem" auxquelles contribueront des groupes d'enfants. En outre, la Galerie du Centre de rencontres internationales Hassan II accueillera, pour la première fois, une exposition d'œuvres d'artistes africains ayant participé à l'Atelier d'arts depuis la date de création du Moussem en 1978.

Un autre pavillon du Centre accueillera également une exposition spécialement dédiée à la troisième session des "Rabiïyat", Printemps d'Assilah 2019, qui comprendra des œuvres d'artistes participant à l'Atelier "Rabiïyat des arts", organisé chaque année pendant le mois d'avril.

L'"Espace d'expositions" au Palais de la Culture - le Diwan- abritera une exposition spéciale consacrée aux jeunes artistes zaïlachis, ainsi qu'une exposition d'œuvres plastiques créées par les "Enfants du Moussem", a ajouté la même source.