Afrique: Coupe du monde 2019 (F) - Les Lionnes indomptables prêtes à bondir

En perdant leur premier match, lundi dernier à Montpellier face au Canada (1-0), les Camerounaises se sont mises dans un mauvais pas dans cette Coupe du monde féminine. Car cet après-midi à Valenciennes, elles doivent affronter les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre.

Battu 1-0 par le Canada, lundi à Montpellier, le Cameroun devra cravacher pour égaler sa performance de 2015 et rallier les 8es de finale de la Coupe du monde féminine. Et pour le compte de leur deuxième sortie dans la compétition, elles affrontent les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre et 8e nation au classement Fifa féminin. Gaëlle Enganamouit et ses coéquipières doivent impérativement s'imposer si elles espèrent rester en course pour la qualification au second tour.

« Nous sommes des Lionnes et la chasse se poursuit, annonce la capitaine Christine Manie, qui évolue à Nancy. Nous voulons à tout prix arracher notre qualification pour les 8es de finale. Même si on ne bat pas les Pays-Bas, il nous restera une chance contre la Nouvelle-Zélande (jeudi prochain à Montpellier). »

La confrontation face au Canada a prouvé que le Cameroun savait défendre, mais il faudra désormais le confirmer contre les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre. Face à ce nouvel adversaire redoutable, les Lionnes Indomptables devront parvenir à conjuguer solidité défensive et efficacité offensive.

« On respecte les Hollandaises, mais nous n'avons pas peur d'elles, prévient Augustine Ejangue. Nous avons pris notre joker contre le Canada, donc à nous de rectifier le tir. En tous cas mais on ne va pas se défiler ! On ne va pas abandonner maintenant. On n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes dans le premier match, on a fait trop d'erreurs. »

Ces erreurs, le sélectionneur Alain Djeumfa les a notées dans le secteur offensif. Leur effectif compte plusieurs options en attaque : Michaela Abam se remet bien d'une blessure aux adducteurs, Gaelle Enganamouit a réalisé une bonne entrée en jeu lors du premier match, tandis que Geneviève Ngo Mbeleck peut apporter sa vitesse et sa technique pour faire la différence.

« J'ai été convaincu par l'impact défensif que nous avions mis en place, mais il reste à régler les détails en attaque... »

En 2015, pour sa première apparition sur la scène mondiale, le Cameroun avait réussi à atteindre les 8es... « Notre pays aime profondément le football et nous devons rendre les gens fiers de leurs Lionnes indomptables, rappelle Gabrielle Onguené. Nous sentons de la ferveur des gens, au Cameroun comme autour de nous ici avec tous les Camerounais qui vivent en France ou en Belgique et qui seront au stade pour le match. Notre devoir est de ne pas les décevoir. »