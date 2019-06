Madagascar: Un ministre norvégien en visite à Toliara - Constat de visu des projets d'éducation financés par la Norvège

Le ministre norvégien Aksel Jakobsen (au centre) a exprimé sa satisfaction lors de la visite.

Après le projet Passoba Education, terminé en 2017, le Royaume de Norvège a pris en main l'éducation des enfants des régions de l'Androy et Anôsy, dont 80000 répartis dans 303 établissements de la régionsud-ouest.

Aksel Jakobsen, ministre norvégien des Affaires Etrangères et secrétaire d'Etat pour le développement international, en compagnie de Johan Kristian Meyer, chef de bureau de l'ambassade royale de Norvège à Madagascar, se sont rendus les 12 et 13 Juin dans deux Ecoles Primaires Publiques (EPP) de la Cité du Soleil (Sakabera et Tsongobory). Ils étaient accompagnés, pour l'occasion, par une forte délégation composée des responsables de l'UNICEF, le PAM et le BIT, tous impliqués dans un vaste projet appuyant l'éducation nationale, avec le financement de six millions de dollars du royaume de Norvège, pour les trois régions du sud : Atsimo-Andrefana, Androy et Anôsy. Le choix de la cible honore les liens historiques que Madagascar et la Norvège entretiennent depuis 1866.

Selon Etsimifalo, nouveau directeur de l'enseignement régional de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, l'UNICEF s'occupe de la formation du personnel enseignant, pour donner un enseignement de qualité pour ces enfants du sud. Le BIT a formé aussi des techniciens pour construire des infrastructures adéquates aux écoles, et le PAM fournit la nourriture aux cantines de chaque école.

Le programme vise la réinsertion scolaire des enfants en attribuant de nouveaux supports pédagogiques. Un représentant des parents d'élèves (FRAM) de l'EPP de Sakabera a tenu à remercier le ministre norvégien, et l'ensemble concerné par le Projet à « donner toujours cette agréable envie de fréquenter l'école ».